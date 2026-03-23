Video: funcionarias en modo “spa” no tomaron denuncia de una mujer en San Lorenzo

Recientemente, una mujer se acercó a la oficina de atención permanente a víctimas de violencia del Palacio de Justicia para denunciar un caso de acoso de la que es víctima, sin embargo, en el lugar se encontró con dos funcionarias que aparentemente se negaron a tomar su denuncia.

En un video compartido por la denunciante se escucha a una de ellas a los gritos, pero sin mostrarse ante la ventanilla, ya que estaba sentada, con los pies descalzos y en un aparente momento de spa o peluquería.

“Yo me fui en carácter de víctima; me retiré de ahí sin que sepan mi nombre y apellido”, declaró la denunciante a la 1020 AM.

Las mujeres fueron identificadas como la abogada Silvia María Sugasti Delgado y Gessica Rosalía Caballero Cuquejo, quienes tras el conocimiento público del caso fueron separadas de sus funciones.

Aplicación de sanciones

Si bien fueron separadas, quedan a disposición de la jefatura de recursos humanos. También se estableció que el caso sea remitido a los ministros superintendentes para su revisión y eventual aplicación de las sanciones correspondientes.

Lea más: Misiones: rescatan a joven retenida y agredida por su pareja, quien fue detenido