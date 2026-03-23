Misiones: rescatan a joven retenida y agredida por su pareja, quien fue detenido

Una joven identificada como María del Rosario Franco Duarte (26), fue retenida en contra de su voluntad por su pareja, Clementino Ramírez (51), desde la madrugada de este lunes, de acuerdo con el reporte de la Policía Nacional.

La víctima relató que logró salvarse gracias a la intervención de su madre, quien dio aviso a la Policía Nacional. Según el informe policial, el hecho ocurrió en el barrio Santo Ángel del distrito de San Ignacio, Misiones. Al llegar al lugar, los uniformados dialogaron con el sindicado, quien autorizó el ingreso al inmueble.

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Durante la verificación, los agentes localizaron a la joven en la parte posterior de la vivienda, donde se encuentra una plantación de banano. La misma presentaba lesiones visibles en diferentes partes del cuerpo.

La víctima fue auxiliada de inmediato y trasladada al Hospital Distrital para su atención médica. De acuerdo con su testimonio, fue agredida físicamente durante la madrugada con un objeto contundente y un arma blanca.

En el sitio, los intervinientes levantaron evidencias, entre ellas un objeto de madera que habría sido utilizado en el hecho. El aprehendido fue sometido al alcotest, que arrojó un resultado positivo de 0,391 mg/l, y posteriormente fue trasladado a la sede policial.

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El hecho fue comunicado a la fiscal de turno, Teresa Martínez, quien dispuso que Clementino Ramírez permanezca en la comisaría, en libre comunicación, mientras continúan las investigaciones.