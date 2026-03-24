Adultos mayores siguen protestando frente al MDS: pasaron la noche bajo la tormenta

Ayer, los manifestantes montaron carpas improvisadas para resguardarse del fuerte temporal que llegó en horas de la tarde. Algunos lograron refugiarse en locales cercanos, pero otros resistieron bajo precarias carpas. A pesar de las condiciones climáticas adversas, decidieron mantenerse firmes frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

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Según contaron esta mañana, habían previsto organizar una olla popular para alimentarse durante la protesta, pero no pudieron concretarla debido a que la leña que trajeron se mojó por la lluvia. Aun así, resistieron el temporal durante toda la noche y aseguran que seguirán hasta obtener respuestas de las autoridades.

El objetivo de la protesta es, sobre todo, pedir al Gobierno que garantice el pago de la pensión a todos los adultos mayores a partir de los 65 años de edad, tal como establece la ley de Pensión Universal, promulgada en octubre del 2024.

“Acostumbrados” a pasar frío y hambre

Desde el sitio de la protesta, los adultos mayores relataron las dificultades que enfrentan diariamente y denunciaron lo que consideran una vulneración de sus derechos. “Estamos acostumbrados a pasar frío o hambre”, expresaron.

También cuestionaron a las autoridades: “Son unos sinvergüenzas que menosprecian a la tercera edad”. En medio de los reclamos, señalaron además que muchos no tuvieron acceso a educación en su momento, con el objetivo de que no puedan conocer sus derechos. “Nos robaron la oportunidad de leer y escribir”, lamentaron.

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Pensiones, salud y tierras

Los manifestantes pidieron el cese de hechos de corrupción y exigieron el pago de pensiones. “Pedimos menos robos y que nos paguen”, reclamaron.

Asimismo, denunciaron la venta de tierras a extranjeros, lo que —según indicaron— los deja sin espacios para la producción y subsistencia. “Muchos compañeros quisieran estar acá, pero están en cama y necesitan médicos y medicamentos”, señalaron también.

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“Seguiremos acá, sin importar el clima”

Pese al frío, la lluvia y las dificultades propias de la edad, los adultos mayores aseguraron que continuarán con la medida de fuerza hasta obtener respuestas concretas. Aseguraron que hasta el momento el ministro Tadeo Rojas todavía no sale a conversar con ellos.

“Sin importar frío, calor o lluvia, seguiremos acá”, afirmaron.