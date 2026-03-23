Adultos mayores protestan sobre Mariscal López y se genera un caos vehicular

Desde antes de las 7:00, un importante grupo de adultos mayores de todo el país se está congregando en los alrededores del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). El objetivo de la protesta es, sobre todo, pedir al Gobierno que garantice el pago de la pensión a todos los adultos mayores a partir de los 65 años de edad, tal como establece la ley de Pensión Universal, promulgada en octubre del 2024.

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Actualmente, se está haciendo el pago de manera progresiva y cada ciertos meses el MDS anuncia a partir de qué edad son beneficiados. La última actualización se dio hace un mes y ahora se está llegando a todos los adultos mayores de 70 años.

Para garantizar los fondos que se requieren para ampliar la edad, los adultos mayores proponen el redireccionamiento de US$ 100 millones de los US$ 300 millones de gastos sociales de Itaipú Binacional.

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Pese a tener la edad, aún no cobran

“Venimos a pedir nuestra plata. Necesitamos, estamos viejos y somos pobres. Vamos a quedarnos hasta tener respuestas. El pueblo paraguayo ya no está tranquilo”, enfatizó Antonio Sánchez, un ciudadano oriundo de Itakyry.

Contó que tiene 72 años, pero aún no fue incluido en las listas del MDS. “Estamos sufriendo”, lamentó.

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Otros ciudadanos relataron que sí están cobrando, pero la suma de G. 700.000 es completamente insuficiente debido al alto costo de la calidad de vida hoy en día. Señalan que con esa suma ni siquiera pueden pagar los alimentos y medicinas que requieren, considerando que también en el sector de salud existen carencias.

“Que se vaya el ministro, no sirve. Yo soy colorada, pero esta situación es insostenible”, lamentó doña Dominga Gauto, de 74 años.

Caos vehicular

Esta manifestación, pese a que aún no incluye el bloqueo total del tránsito, ya está afectando considerablemente la circulación vehicular en ambos carriles.

Ciudadanos reportan un gran embotellamiento desde las 7:00, debido a que es “hora pico” de trabajadores que buscan llegar a sus puestos laborales.