Comunidad de Corateí se une para reclamar mejoras viales y prevenir accidentes graves

El trabajador del rubro turístico de Corateí, Gerónimo Oribe, manifestó que desde las 17:00 de este miércoles se concentrarán en la zona de ingreso al área urbana de la comunidad. La intención es visibilizar la problemática y exigir respuestas concretas a las autoridades.

Indicó que la carretera que une el distrito de Ayolas con la ciudad de Yabebyry presenta una gran cantidad de baches peligrosos, especialmente en el trayecto Ayolas–Corateí, lo que representa un riesgo permanente para los conductores.

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El reclamo será presentado al intendente de Ayolas, Carlos Duarte (ANR) y, a través del jefe comunal, al gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR) y al MOPC. El deterioro de la ruta es constante, pese a que por el lugar circulan aproximadamente 1.000 personas diariamente.

La situación se vuelve aún más crítica durante la noche, cuando estudiantes universitarios regresan a sus hogares en motocicleta, aumentando la probabilidad de accidentes.

Según mencionó, ya se registraron numerosos percances viales protagonizados por motociclistas debido al mal estado del asfaltado. Esta situación genera preocupación en la comunidad, que considera urgente una intervención para evitar consecuencias mayores.

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La falta de mantenimiento adecuado y la ausencia de respuestas concretas motivaron la organización de esta medida ciudadana.

Además de la convocatoria, los vecinos prevén juntar 1.000 firmas que serán anexadas a una solicitud formal dirigida a las autoridades competentes. A través de este mecanismo, buscan reforzar el pedido y lograr una solución urgente al problema.

La comunidad insiste en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad vial en la zona.

En otro momento, Oribe destacó que la compañía Corateí es un importante punto turístico que recibe visitantes durante todo el año, atraídos por la pesca deportiva y su entorno natural.

En ese sentido, subrayó que la reparación de la ruta no solo permitirá resguardar vidas, sino también mejorar la imagen de la comunidad y potenciar el desarrollo turístico local.