Maracaná: pobladores reclaman la reparación de un puente, pero el MOPC no responde

Según los afectados, como una respuesta de emergencia, la Municipalidad de Maracaná construyó una improvisada pasarela al costado del viejo puente derrumbado, mientras se espera que el MOPC pueda trabajar en la reparación, que hasta hoy no se pudo concretar. Explicaron, sin embargo, que con las recientes precipitaciones, la obra realizada por la comuna local quedó inutilizable, a consecuencia de la inundación del cauce hídrico.

Señalaron que, a tres meses del derrumbe de la pasarela, que afecta directamente a más de 3 mil habitantes, el MOPC hasta la fecha no pudo dar una respuesta favorable para la reparación del puente o de la pasarela instalada sobre el arroyo Maracaná. Tras la destrucción de la misma, muchas comunidades quedaron literalmente aisladas de la población urbana, como la calle 1º Encuadre, 9º Encuadre y otras poblaciones.

El reporte de los lugareños señala que en estos momentos los habitantes están en una situación sumamente delicada, atendiendo a que a lo largo del trayecto los colonos se dedican a la agricultura, siendo una necesidad contar con un camino de todo tiempo para poder trasladar los productos a los centros de acopio.

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Otra de las preocupaciones de la gente tiene que ver con los estudiantes que diariamente deben acudir a diferentes instituciones de enseñanza situadas en el centro de la ciudad, que en muchas ocasiones no pueden llegar por este problema, comentó el colono Juan Camacho, asentado en la jurisdicción.

Sin respuesta del MOPC

Al respecto, Camacho mencionó que, a tres meses de quedarse sin el puente, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no están respondiendo al reclamo de una gran cantidad de habitantes que se encuentran desesperados por la falta de acción del ente estatal.

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Por su parte, la concejal municipal Zunilda Jara, PLRA, comentó: “Se habló con el viceministro y el director de la Sección de Caminos Vecinales del MOPC, Ing. Guido Benítez, sobre la urgencia de reacondicionar la vía para el paso de la gente que utiliza el tramo para su desplazamiento”.

Mencionó, además, que luego del desplome del viejo puente, en tres oportunidades vinieron los operarios del Ministerio de Obras, pero sin ningún avance por falta de materiales y problemas de maquinarias en desuso, lamentó.

Sobre el tema, tratamos de comunicarnos con el director de Caminos Vecinales del MOPC, Ing.Guido Benítez, pero el funcionario no respondió a los mensajes enviados a su número particular.