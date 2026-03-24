Paraguarí avanza en vacunación contra el sarampión con 76% de cobertura

La directora de la IX Región Sanitaria, doctora Villalba explicó que la campaña de vacunación está dirigida a niños de entre 1 y 5 años, específicamente hasta un día antes de cumplir los seis años. En total, la población meta en el departamento supera los 13.700 menores.

Resaltó que en tres semanas ya se alcanzó el 76% de vacunados. “Estamos número uno a nivel país”, afirmó Villalba, quien también destacó el compromiso de las comunidades locales. En ese sentido, indicó que prácticamente todos los distritos del departamento declararon de interés municipal la campaña, lo que facilitó la ejecución de las actividades sin mayores inconvenientes.

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Las jornadas de inmunización se desarrollan en hospitales, centros de salud, Unidades de Salud de la Familia y también mediante visitas casa por casa. La campaña se extenderá hasta el 9 de mayo, dentro de un plazo total de ocho semanas establecido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

Medida preventiva tras brote

La intensificación de la vacunación responde al brote registrado el año pasado en el departamento de San Pedro, donde se confirmaron alrededor de una docena de casos. Este hecho encendió las alertas sanitarias a nivel nacional que cerró el 2025 con 49 casos, teniendo en cuenta que Paraguay contaba con el estatus de país libre de sarampión.

“Con un solo caso ya se considera brote. Por eso se decidió ampliar la cobertura a todo el país”, explicó la directora. No obstante, aclaró que en Paraguarí no se han registrado casos en lo que va del año ni durante el brote anterior. “Ni siquiera casos sospechosos que no hayan sido descartados por laboratorio”, subrayó.

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Alta aceptación y mínima resistencia

Otro aspecto destacado es la buena respuesta de la ciudadanía. De acuerdo con la titular regional, solo se reportó un caso de rechazo a la vacunación, situación que está siendo abordada mediante diálogo con la familia.

“El objetivo es llegar al 100% de los niños. Esta es una medida preventiva clave para recuperar y mantener el estatus sanitario del país”, concluyó Villalba.