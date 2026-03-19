“Vacunómetro” contra el sarampión: ¿Qué es y para qué sirve?

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) lanzó un tablero digital que permite auditar, en tiempo real, el avance de la protección infantil en todo el territorio nacional, en el marco de la Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión 2026.

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El “Vacunómetro”, puesto en marcha a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), es una herramienta de visualización de datos que permite a las autoridades y a la ciudadanía seguir paso a paso cómo Paraguay construye su barrera contra esta enfermedad.

La vacuna contra el sarampión, que inició el pasado 9 de marzo, ha alcanzado al último cierre de hoy a 149.880 niños en todo el país según las datos de este sistema en tiempo real. La cifra representa el 32% del objetivo nacional que es de 475.279 menores inmunizados.

¿Qué es y para qué sirve el Vacunómetro?

El Vacunómetro es un ecosistema digital que integra información directa del Registro Nominal Electrónico de Vacunación. Su función principal es transformar el esfuerzo de las brigadas en datos estratégicos y visibles.

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Esta herramienta sirve para:

Identificar zonas críticas: Detectar rápidamente qué distritos tienen menor cobertura para reforzar las brigadas móviles de inmediato.

Transparencia pública: Ofrecer a la ciudadanía una visión clara del progreso, fortaleciendo la confianza en las políticas de salud.

Toma de decisiones: Permitir que las autoridades sanitarias basen sus estrategias en evidencia real y no en estimaciones.

La gestión de stock también es una de las utilidades de este sistema digital. A través del Vacunómetro, los responsables de la inmunización podrán monitorear la disponibilidad de vacunas en almacenes regionales y centros locales, garantizando que nunca falten dosis.

¿Cómo utilizar la herramienta?

Acceder a esta información es sencillo y está abierto a cualquier persona interesada en la salud de su comunidad:

Ingreso: Se debe visitar el portal oficial en la dirección web del PAI: Se debe visitar el portal oficial en la dirección web del PAI: https://pai.mspbs.gov.py/tablero-cvs-2026/ Exploración: El sistema permite visualizar mapas interactivos y gráficos que muestran el avance por departamento y distrito. Filtros: Se puede segmentar la información por edades y ver la distribución de las vacunas en los diferentes almacenes del país.

En el sitio web también se puede visualizar si la Unidad de Salud Familiar (USF) de tu barrio dispone de biológicos o qué otras de tu zona cuentan con las vacunas.

Lugares de vacunación habilitados

La campaña tiene un despliegue nacional y la vacunación es totalmente gratuita. El Ministerio de Salud insta a los padres y cuidadores a acudir a los siguientes puntos:

Hospitales y Centros de Salud: Todos los servicios de la red pública cuentan con el biológico.

Unidades de Salud de la Familia (USF): Puestos locales ubicados en los barrios y compañías.

Brigadas Móviles: Equipos que recorren casa por casa, plazas y centros comunitarios.

Vacunatorios regionales: Disponibles en las cabeceras departamentales para atención masiva.

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El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible. La campaña de vacunación en Paraguay que inició el 9 de marzo, se extenderá por ocho semanas con el objetivo de alcanzar el 100% de la población meta para mantener al Paraguay como un territorio libre de sarampión.