Senepa realiza rociado de prevención sanitaria por Semana Santa en Misiones

El jefe del sector uno del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), que comprende los distritos de Villa Florida, San Miguel y San Juan Bautista, Agustín Caballero, mencionó que esta semana iniciaron el operativo Semana Santa, que consiste en rociados de los lugares que tendrán una mayor afluencia de visitantes durante estos días santos.

“Desde el Senepa venimos trabajando de manera constante en campañas de concienciación para la eliminación de criaderos, con el objetivo de prevenir enfermedades como el dengue y el chikungunya. Además, ya estamos ejecutando el plan anual denominado ‘Plan Operativo por Semana Santa’”, señaló Caballero.

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Asimismo, indicó que se encuentran realizando las fumigaciones en distintos puntos estratégicos, como iglesias, camposantos, parques y plazas, donde se prevé una alta concurrencia de personas durante la Semana Santa.

Además, agregó que, a la par, de manera aleatoria se eligen ocho viviendas de los diferentes barrios del sector uno para el levantamiento del índice larvario.

Por su parte, el responsable departamental del Senepa, Óscar Ávalos, mencionó que el Plan Operativo por Semana Santa 2026 contempla varias actividades preventivas, operativas y de promoción en aquellas áreas prioritarias.

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“En este caso de Semana Santa, uno de los puntos prioritarios es la localidad de Tañarandy y la Barraca, donde se concentrará la mayor cantidad de personas que vienen desde diferentes puntos del país para apreciar lo que representa este evento anual en nuestro departamento”, señaló Ávalos.

Además de estos sitios, existen otros puntos de gran concurrencia, como capillas e iglesias, camposantos, hoteles, el Monasterio Benedictino Tupasy María, el paso fronterizo de la ciudad de Ayolas y las playas, donde se llevarán a cabo trabajos preventivos.

Estas acciones incluyen rociados con máquinas livianas y pesadas, además de campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía en general, manifestó Ávalos.