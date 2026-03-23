Misiones: Senepa despliega operativo Semana Santa para prevenir el dengue

Juan Paredes manifestó que desde hoy está en marcha el operativo Semana Santa 2026. Consiste en la realización de tareas preventivas en puntos estratégicos como camposanto, iglesias de Ayolas, Santiago Misiones y Yabebyry.

Primeramente, los trabajos se concentran en lugares donde se registran importantes aglomeraciones de personas que vienen durante los días santos a visitar a sus familiares y, de paso, aprovechan para ir al cementerio y a la iglesia. Trabajos similares se realizarán en los hospedajes, aeropuerto y la terminal de ómnibus.

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El objetivo es intervenir en sitios de alta concurrencia para minimizar riesgos. Las brigadas estarán desplegadas durante toda la semana.

También se comenzó con el primer relevamiento de datos de niveles de infestación larvaria del año. En un recorrido por los barrios San Rafael y Santa Rosa de Lima, se detectó una gran cantidad de recipientes de agua de lluvia, pero no se detectaron larvas.

Sin embargo, en otros sectores de la ciudad de Ayolas, un grupo de funcionarios logró detectar recipientes con agua y larvas. Este monitoreo permite anticipar posibles focos de propagación del mosquito. Las tareas continuarán en los distintos barrios y los datos serán utilizados para definir futuras intervenciones.

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Desde el Senepa se recomienda a la ciudadanía eliminar de sus patios todos aquellos recipientes que puedan acumular agua en su interior y convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti.

“Si los dueños de casa no eliminan esos criaderos, vamos a tener muchos mosquitos en la comunidad. Gracias a Dios, en Ayolas no se tienen casos positivos de dengue; es muy importante tomar las precauciones necesarias para evitar que se registren casos”.

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Las autoridades reiteran que la prevención es la herramienta más eficaz. La colaboración ciudadana es clave para evitar brotes.

En noviembre de 2025, el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo había alertado sobre un incremento en el nivel de infestación larvaria del mosquito Aedes aegypti, que en esa ocasión totalizó el 3,86 %. Los barrios más afectados fueron San Antonio, San Rafael, San José Obrero, Sirena y Yataity.

En los mismos, el nivel detectado fue del 12,5 %. Estos antecedentes refuerzan la necesidad de mantener controles constantes. Las autoridades sanitarias se mantienen en alerta ante cualquier eventual aumento de casos.