¿Tenés licencia de conducir de Fernando de la Mora? Queda una semana para revalidar documento

En Fernando de la Mora, como en muchas ciudades del departamento Central, las licencias de conducir vencen este mes y por esta razón instan a sus contribuyentes a acercarse con tiempo a realizar los trámites y evitar cualquier inconveniente a la hora de toparse con algún control, tanto en ruta como en la ciudad.

Hino Rodas, director de Tránsito de Fernando de la Mora, explicó que, de acuerdo a la ordenanza tributaria, el pago del canon para la revalidación vence el 31 de marzo; no así de las licencias que se hayan expedido en otras fechas, dijo. Asimismo, los que hayan tramitado sus licencias hace cinco años en el mes de marzo deben renovar el documento.

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El funcionario recordó que estamos en puertas de la Semana Santa, cuando la gente viaja al interior y algunos también al exterior con sus vehículos, que serán controlados por la Caminera, que constatará la vigencia de este documento.

Cabe recordar que en caso de una licencia vencida, la Patrulla Caminera puede retener el vehículo y la multa es de más de un millón de guaraníes. En el caso de la revalidación anual, únicamente la Policía de Tránsito de ese municipio puede aplicar la sanción correspondiente.

Rodas informó que desde la semana pasada en Fernando de la Mora están expidiendo las nuevas licencias con QR, un sistema integrado que permite a los agentes constatar si el conductor está al día con su licencia.

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En cuando a los montos, la renovación de la licencia cuesta G. 120.000, en tanto que la revalidación, G. 30.000.