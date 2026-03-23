Vencen licencias: ¿Qué municipalidades tendrán horario extendido?

El próximo 31 de marzo vencen las licencias de conducir en varios municipios del Departamento Central. Algunos, ya se preparan para la gran concurrencia de personas a última hora. Lambaré, por ejemplo, ya anunció medidas concretas para evitar largas filas innecesarias.

A partir de este mismo lunes 23 y hasta mañana, martes 24, la comuna lambareña atenderá desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Desde el miércoles 25 al viernes 27, el horario se extenderá hasta las 4 de la tarde.

Lea más: Implementación progresiva de licencias con QR: cien municipios ya acogen el nuevo sistema

Para quienes no pueden concurrir entre semana, el sábado 28 abrirán en la Municipalidad de Lambaré, de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y el domingo 29, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía.

El lunes 30 y martes 31 se mantendrá este horario extendido hasta las 4 de la tarde. El miércoles 1 de abril, que será Miércoles Santo, el horario de atención será hasta el mediodía, para quienes no hayan podido ir antes del vencimiento.

¿Cuánto cuesta la licencia?

Obtener una licencia nueva en Lambaré, de categoría Particular cuesta G. 150.000. Para el rango Profesional “A” el monto asciende a G. 170.000. En el caso de los motociclistas, el costo inicial es de G. 145.000. Es importante acudir con los documentos requeridos para agilizar el trámite.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¿Cuántas licencias de conducir activas y vehículos registrados hay en Paraguay?

Si se trata de renovación, el costo para particulares baja a G. 90.000. Los profesionales de clase “A” deben abonar G. 110.000 en total. Para quienes conducen motocicletas, la renovación tiene un valor de G. 85.000.

En cuanto a la revalidación anual, quienes tengan un registro particular pagarán G. 35.000 guaraníes, mientras que un Profesional “A” G. 47.500. Los mayores de 65 años abonan montos diferenciados por el test psicofísico.

Duplicados

Para obtener duplicados, el costo es de G. 45.000 en adelante. El cambio de categoría tiene valores que oscilan según la clase elegida.

Lea más: Caos y burocracia: el calvario de contribuyentes en Luque

Para los extranjeros la licencia Particular tiene un costo total de G. 130.000, bajo una modalidad única anual.

Otras municipalidades

Otras municipalidades cuyas licencias de conducir vencen el 31 de marzo, son Fernando de la Mora, Luque, y Mariano Roque Alonso.

Desde la Municipalidad de Fernando de la Mora confirmaron que tienen prevista la extensión del horario de atención, pero aún analizan desde cuándo. En otras municipalidades del país, los registros de conducir vencen el 31 de mayo, por ejemplo, en Asunción.