Tomateros preocupados por la caída de precios tras liberación de Afidi del Senave

Los tomateros señalaron que el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) argumenta una supuesta falta de producción nacional para habilitar la Acreditación Fitosanitaria de Importación (Afidi). Aseguran que, en la práctica, esta decisión termina afectando directamente al sector local.

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Indicaron que producir tomate en verano representa un alto riesgo y una inversión considerable, ya que el intenso calor duplica los costos de producción. En ese sentido, explicaron que el precio ideal en finca debería situarse entre G. 7.000 y G. 8.000 por kilo para poder cubrir gastos y generar alguna ganancia.

Sin embargo, actualmente el precio ya descendió a G. 5.000 y G. 6.000 por kilo, lo que en muchos casos significa trabajar a pérdida. A esto se suma la sequía prolongada que afectó la producción y redujo los rendimientos en varias fincas del departamento.

El productor de tomates de la compañía 1 de Mayo de la ciudad de Caaguazú, Alcides González, indicó que, como agricultores, comprenden que es necesaria la habilitación de importaciones del producto en caso de un faltante real, pero cuestionan la falta de controles. Aseguraron que detrás de los Afidi ingresan grandes volúmenes de tomate sin ningún tipo de regulación.

Añadió que muchos productores ya están cosechando tomates generados durante el verano y que para la próxima semana tendrían unos 1.000 kilos disponibles para comercializar en el país.

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Alertan que esta situación golpea directamente a los pequeños productores, quienes realizaron un gran esfuerzo durante toda la temporada y hoy ven cómo el mercado se satura, haciendo caer los precios y poniendo en riesgo la sustentabilidad de la producción nacional.

Al respecto, el presidente del Senave, Ramiro Samaniego, indicó que días atrás se hizo una pequeña liberación de permisos de importación del producto, en vista de que existía un alto costo en el mercado nacional. Ahora ya fue nuevamente bloqueada la importación y todo se está comprando de los agricultores locales.

Señaló que están trabajando constantemente con la Dirección de Comercialización para controlar el flujo comercial del rubro en el país.