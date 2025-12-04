Tomateros al borde del colapso: vender a G. 700 ya no cubre ni el flete

Productores tiran tomate por falta de mercado. La situación golpea especialmente a los pequeños y medianos productores, quienes reportan que miles de kilos de tomate están quedando tirados en las parcelas por falta de mercado. Lo poco que consiguen sacar se vende solamente para no perder toda la cosecha.

Explican que, con suerte, logran percibir unos G. 40.000 por una caja de 20 kilos, pero de ese monto deben descontar unos G. 15.000 en flete, caja y otros gastos, quedando prácticamente sin ganancia.

Los costos reales vuelven insostenible la producción. A esto se suma que cada productor debe asumir los costos de mano de obra, cosecha, cuidado de las plantas y todo el proceso agrícola que implica mantener una finca en producción. El costo real del tomate oscila entre G. 4.000 y G. 5.000 por kilo, lo que convierte la comercialización actual en un negocio totalmente insostenible y deja a numerosas familias prácticamente en números rojos.

Productores relatan pérdidas desesperantes

El productor Rosalino Fidabel manifestó que actualmente el tomate no tiene precio y que están trabajando para evitar aumentar la pérdida del producto. Indicó que días atrás llevó una carga de tomates al mercado de abasto, pero ante la falta de venta, tuvo que traerla de nuevo, regalar a los vecinos y lo que sobró lo tiró todo en un riego de su finca.

Comentó que tiene unas 60 mil plantas y una deuda de cerca de G. 400.000.000 que debe abonar a agroveterinarias, pero que, ante esta situación, está prácticamente desesperado por el bajo precio del producto.

Trabajadora relata impacto social y falta de ayuda

Lizza Caballero, una trabajadora que ayuda en la cosecha del tomate, dijo que su familia depende de la producción en sus fincas y que gracias a los ingresos que obtienen ayudan a sus maridos para criar y hacer estudiar a sus hijos. Comentó que el trabajo es muy duro y lamentablemente no tienen el apoyo del Gobierno.

ABC intentó conversar con el encargado de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ing. Ernesto Sotelo, pero tras varias llamadas a su número 778, no atendió el teléfono. En caso de que quiera dar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.

Según la intención de siembra del MAG para los años 2025 y 2026, solo en los meses de junio y julio se tendría una superproducción de tomates que llegaría a un promedio de 13.000.000 de kilos. Posteriormente, solo se tendría un promedio de 5.000.000 de kilos, a excepción de diciembre, cuando se generarían unos 7.000.000 de kilos.

Sin embargo, vienen denunciando la superproducción desde julio, situación que no coincide con ningún registro oficial del Estado.

Ante este escenario, los productores piden al Gobierno buscar mecanismos urgentes para abrir mercado nacional, garantizar mejores condiciones para colocar la producción y evitar que la crisis se profundice. Afirman que, si no hay intervención inmediata, muchas fincas podrían dejar de producir y las familias quedarían sin su principal fuente de ingreso.