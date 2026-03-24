Tuberculosis: estos son los síntomas y así se cura la enfermedad

La tuberculosis (TB) es una enfermedad que afecta principalmente los pulmones, aunque también puede afectar otras partes del cuerpo. Se produce por una bacteria que se transmite por el aire, llamada Bacilo de Koch, cuando una persona enferma tose, estornuda o habla cerca de otras personas.

Al respecto, el doctor Víctor Godoy, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), recordó que esta es una enfermedad diagnosticada prácticamente día a día, por lo que incluso consideró que existe una “incidencia subdiagnosticada” que sería también muy importante.

Sobre si afecta mayormente a niños o adultos, el médico sostuvo que “todo depende de la exposición que tenga la persona”, aunque entre las poblaciones donde existe una alta incidencia se encuentran los pueblos originarios.

Otra población entre la que se puede registrar un contagio constante de esta enfermedad es la penitenciaria ante los hacinamientos y la expulsión de gotículas al toser o estornudar.

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Síntomas y cura

Entre sus síntomas se pueden presentar tos o catarro que duran más de 15 días, al igual que fiebre por ese mismo lapso y también cansancio.

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En cualquiera de estos casos, se insta a consultar con un neumólogo para un examen físico y una radiografía para detectar la enfermedad con el fin de evitar secuelas.

Asimismo, tiene cura y su tratamiento se da tomando un antibiótico por día durante seis meses.

“Es una enfermedad tratable; se cura. Con un tratamiento de seis meses queda totalmente curado y es importante detectarla en etapas iniciales”, sostuvo.

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