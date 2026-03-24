Universidad Católica: exigen la renuncia del decano de Medicina

Estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Católica de Asunción, están en pie de guerra. Exigen la salida del decano, el doctor Rafael Figueredo Grijalba, a quien acusan de supuestas irregularidades, entre ellas, el maltrato al personal directivo y de profesores.

Todo se inició el 17 de marzo, cuando cuatro directores de esta sede presentaron sus renuncias al cargo, alegando varios motivos para tomar esta decisión en conjunto.

El primero, un deterioro del clima laboral: “Caracterizado por situaciones de hostilidad, amedrentamiento y la recurrente invocación de asesoramiento legal ante instancias propias de la gestión académica, lo cual ha generado un ambiente de inseguridad laboral y ha derivado en la desvinculación o traslado de funcionarios altamente calificados, incluyendo recientemente la renuncia de la Directora Académica”, según indicaron.

Manifestaron, además, que hay una pérdida de confianza, demostrada por el decano, quien, según denunciaron, califica de “traidores” a quienes levantan críticas hacia su gestión.

Estudiantes protestaron en Facultad

Los estudiantes, encabezados por sus representantes, realizaron esta tarde una sentata de protesta en la sede de Ciencias de la Salud, ubicada en el campus Santa Librada del barrio Republicano de la capital.

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La medida fue para presionar a las autoridades por la salida del decano Figueredo. Los jóvenes indicaron que incluso se acercaron al rector de la UC, el padre Cristino Bohnert, pero siguen sin resolver este problema.

El Centro de Estudiantes, los Representantes Estudiantiles y la Asociación de Profesores y Docentes, emitieron un comunicado esta tarde, pidiendo la conformación de una Comisión Investigadora integrada de manera plural, equitativa y representativa, con el fin de que se observen todas las denuncias.

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, plantean, al menos, la separación provisoria del decano en funciones, a fin de evitar interferencias y asegurar la independencia del proceso investigativo. Igualmente requieren el nombramiento de un decano de manera interina, mientras dure el proceso.

Plantean paro por tiempo indefinido

Los jóvenes y profesores amenazan con iniciar un paro por tiempo indefinido, si es que no consiguen respuestas por parte del rectorado de la UC.

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La Facultad de Medicina estaba repleta de carteles con mensajes de protesta, esta tarde.

Consultamos en la sede universitaria por la versión del decano, pero nos indicaron que ya se había retirado y prometieron que se comunicarían con ABC. De todos modos, estamos abiertos a recibir su versión, si así lo desea.

También intentamos comunicarnos con el rector de la UC, el padre Cristino Bohnert, pero no respondió a nuestros llamados y mensajes.