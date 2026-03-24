Yabebyry: verifican construcción de un muro que abarca parte de un arroyo

De la intervención realizada en la propiedad de Leodegar Fernando Cabello (67) participó el fiscal, Hugo Dávalos, junto al ingeniero agrónomo Shintaro Takahashi, de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público. También estuvieron presentes funcionarios del Mades, el intendente Ignacio Brizuela (ANR), el presidente de la Junta Municipal Jonathan Montañez (ANR) y personal de la comisaría local.

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Hugo Dávalos explicó que especialistas en medio ambiente realizaron un relevamiento de datos en la zona donde se encuentra el muro. Indicó que posteriormente se emitirá un dictamen sobre la situación de la muralla y la posible existencia de daño ambiental.

Los resultados estarán disponibles en un plazo aproximado de 15 días. Una vez obtenidos los informes, se actuará conforme a lo que determine la evaluación técnica.

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Por su parte, Ignacio Brizuela manifestó que el municipio presentó la denuncia para que se verifique el tramo comprendido desde la Planta de Tratamiento de Agua hasta la naciente Pikyry y la zona de producción de arroz. Durante ese recorrido se detectó la presencia del muro que ahora es objeto de investigación.

Indicó que será la Fiscalía la encargada de determinar las medidas a ser adoptadas. El jefe comunal enfatizó la necesidad de proteger el arroyo Yabebyry y resaltó que de este curso hídrico se extrae el agua distribuida a la población luego de un proceso de potabilización.

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Obra correctiva

Fernando Cabello indicó que con el paso de los años, el arroyo se desvió de su cauce natural y comenzó a causar daños en su propiedad. Explicó que, ante esta situación, decidió ejecutar una obra correctiva para devolver el afluente a su curso original.

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Aseguró que en ningún momento el arroyo dejó de fluir a causa de la intervención realizada. Señaló además que, de manera paralela, se procedió a la limpieza del cauce, que se encontraba parcialmente colmatado. Defendió que la obra tuvo un objetivo preventivo y no generó perjuicios ambientales. Reiteró que su intención fue evitar daños mayores en su vivienda.

“Acá no hay delito ambiental; en ningún momento se obstruyó el arroyo, esa es la pura verdad”, afirmó Cabello.