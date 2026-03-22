A pesar de las lluvias, continúa la crisis hídrica en Yabebyry

A primeras horas de esta jornada de domingo, en algunos distritos del departamento de Misiones se han registrado lluvias, y una de ellas es la comunidad de Yabebyry, a quienes debería traer un alivio, ya que están en una fuerte crisis hídrica por la bajante del arroyo que lleva el mismo nombre y la cual afecta también la provisión de agua potable para la población.

En ese sentido, el encargado de la Planta de Agua Potable, Alcides Montañez, señaló que las precipitaciones no alcanzaron ni los 50 milímetros, lo cual representa apenas una solución momentánea para la situación que están pasando.

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“Estamos todavía en una situación crítica. Las lluvias recientes, que ni superaron los 50 milímetros, representan apenas una solución momentánea de 24 a 48 horas, pero no son una respuesta definitiva al problema que estamos pasando”, indicó Montañez.

El mismo agregó que la situación crítica que están pasando obedece a que en un sector el arroyo fue represado aparentemente de manera clandestina, lo cual afecta a su cauce y por ende a la provisión de agua potable.

“Detectamos una situación preocupante, que en un lapso de 24 a 72 horas notamos que el nivel del agua descendía de forma inusual. Históricamente, según los pobladores, el arroyo nunca dejaba de correr con fuerza, pero ahora perdió esa corriente. Tras esta detección realizamos un recorrido a pie desde la planta de agua hasta el lugar del hecho, donde encontramos que está cortado el arroyo por un represamiento”, manifestó.

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Tras este hallazgo, se comunicó a las autoridades correspondientes para tomar intervención en el caso. En ese sentido, el fiscal Hugo Dávalos, de la ciudad de Ayolas, en compañía del intendente de Yabebyry y otras autoridades, realizó un recorrido de verificación. Durante la inspección, se constató en una propiedad privada la existencia de una represa que estaría desviando los recursos hídricos del arroyo.

Tras esta situación, las investigaciones del hecho quedan en manos del Ministerio Público y del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), para ver a quién pertenece la propiedad y quién o quiénes son los responsables de dicho acto.