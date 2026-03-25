Concepción: inhabilitan aulas de 104 instituciones educativas por peligro de derrumbe

Los responsables de las diferentes escuelas y colegios ubicados en el departamento de Concepción habían remitido sus informes de microplanificación al MEC, donde detallaban los deterioros en las infraestructuras. Atendiendo los reportes, el MEC emitió una resolución mediante la cual se inhabilitan las aulas en 104 instituciones, aunque no especifica nombres ni la cantidad total de salas de clases clausuradas.

Una de las instituciones afectadas es la escuela y colegio Jorge Sebastián Miranda, ubicada en el centro de la ciudad de Concepción, donde docentes y alumnos dan clases bajo un tinglado desde el lunes último. No se tiene aún información sobre cómo se podrán solucionar esos deterioros en las estructuras.

Los padres de familia demostraron su preocupación ante esta situación al mencionar que se está ingresando en la temporada de lluvias, la temperatura empieza a bajar y los niños no están en salas adecuadas.

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Otros optaron por el traslado de sus hijos ante la falta de un lugar acorde para recibir educación.

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Los directores y docentes, al igual que padres de familia de las instituciones afectadas, están realizando la búsqueda de sitios donde pueden dar las clases. De momento se instalan en lugares improvisados dentro de cada institución.

Informe técnico

La directora departamental, Myrian Centurión, remitió notas a las distintas municipalidades del primer departamento y a la Gobernación de Concepción, mediante las cuales solicita la verificación por parte de profesionales técnicos en cada una de las instituciones. Esas tareas se están realizando y, después de los informes de los técnicos, se sabrá qué aulas aún se pueden utilizar.

Resolución Nº 327

La parte resolutiva del documento señala: “1º- Inhabilitar todos los espacios escolares en riesgo de derrumbe en instituciones educativas de gestión oficial dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias, conforme al listado proveído por la Dirección General de Planificación Educativa de esta Secretaría de Estado”.

En el punto “2º- Encargar a la Dirección de Educación de Capital y Direcciones Departamentales de Educación, a las Supervisiones de Control y Apoyo Administrativo y Supervisiones de Apoyo Técnico Pedagógico del país y a los Directores y/o Encargados de Despachos de las instituciones educativas afectadas, proceder, de manera coordinada, al aislamiento de la zona de riesgo a los efectos de impedir el ingreso de estudiantes, docentes y otros miembros de la comunidad educativa; asimismo, proceder a la reubicación de los estudiantes dentro de la institución educativa o en otros espacios que cumplan con las condiciones de seguridad necesarias, a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo”.

Además expresa la resolución: “3º- Autorizar a la Dirección de Educación de Capital y Direcciones Departamentales de Educación a solicitar la cooperación de cualquier organismo o entidad del Estado, así como a organizaciones de carácter privado, para el mejor cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución”.

Finalmente: “4º- Instar a las Gobernaciones Departamentales y Municipalidades a priorizar el mantenimiento, refacción y/o construcción de aquellos espacios educativos en riesgo de derrumbe, según su ámbito de competencia”, dice la resolución firmada por el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez.