MEC: más escuelas se suman a protestas por falta de kits escolares

Familias de más de 10 instituciones educativas públicas de Asunción y del departamento Central, se sumaron esta mañana a las protestas por la falta de kits escolares, prometidos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Pese a que el ministro de Educación, Luis Ramírez, había prometido que los útiles llegarían al 100% de los centros educativos antes del comienzo del año lectivo, miles de niños siguen con las manos vacías cuando las clases comenzaron el lunes 23 de febrero.

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Además, los útiles debieron ser repartidos en el Día Nacional de Kits, definido por la cartera estatal para el 27 de febrero. A casi un mes de esta promocionada fecha, los materiales continúan en falta. Es el segundo año consecutivo en que el reparto de estos insumos, por parte del Ministerio, resulta en un fiasco.

Desde la primera hora de esta mañana, familias de tres escuelas de Ñemby, cierran de manera intermitente un tramo de la avenida Acceso Sur.

Niños esperan sus útiles escolares en Itauguá y Asunción

Además, en Itauguá, mamás también cerraron la calle esta mañana, a modo de protesta, por no contar con los útiles a esta altura del año. La medida se realizó frente a la Escuela Básica N° 1020 Yvyraty, en la zona de Patiño.

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En esta institución, son más de 200 los niños que no cuentan con los materiales educativos.

En la escuela Hermann Gmeiner, de Asunción, padres también protestaron frente al local del establecimiento, ubicado en Zeballos Cué, porque tampoco cuentan con los insumos.

Hasta la fecha, ninguno de los estudiantes matriculados en la escuela Niño Jesús, también de Zeballos Cué, tampoco recibió los artículos. Son más de 250 los alumnos afectados en este caso. Otro centro del mismo barrio es Mauricio José Troche, que tiene decenas de faltantes, según denuncias recibidas en ABC.

Ministro de Educación minimizó retrasos de kits

El ministro de Educación, Luis Ramírez, minimizó ayer, en contacto con ABC TV, el excesivo atraso en la entrega de los kits. Dijo que son unas “50 y un poco más” las escuelas públicas que siguen sin recibir los kits escolares, que él prometió que estarían en un 100% para el inicio de clases, el 23 de febrero.

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“Este faltante solamente corresponde al departamento Central, las escuelas ya tenemos identificadas, en muchas ya fuimos entregando y muchas van a ir denunciando seguramente esta semana y vamos a ir viendo”, agregó.

Además, puntualizó que la falta de útiles se debe exclusivamente a la falta de datos del Registro Único del Estudiante (RUE), que es responsabilidad de los directores.

Según remarcó, en "cinco días se soluciona" la falta de los kits, una vez que las familias reportan la ausencia de estos materiales en sus instituciones.