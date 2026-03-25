Costanera de Asunción: Junta avaló polémico “regalo” de tierras para Eco Distrito

Tal como se esperaba, la mayoría colorada en la Junta Municipal de Asunción aprobó este miércoles, en sesión ordinaria, la polémica adenda al proyecto de Eco Distrito. Esta decisión implica el “regalo” de valiosas tierras ubicadas en la Costanera Norte, que el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) pretendió subastar sin éxito en 2024. La oposición intentó introducir cambios para mitigar lo que considera una pérdida patrimonial, pero no obtuvo los votos necesarios ante el bloque oficialista.

El Eco Distrito es el componente central del Proyecto de Resiliencia Urbana de la Franja Costera, encarado ahora por el Gobierno de Santiago Peña y financiado por el Banco Mundial. Con una inversión de US$ 52 millones, casi el 50% del total, US$ 105 millones, busca crear un barrio inclusivo y resiliente, con 750 viviendas definitivas.

Lea más: Polémico “regalo” de Costanera Norte: ¿de qué se trata el Eco Distrito?

La adenda implica la entrega gratuita de 3,32 hectáreas estratégicas de la Costanera Norte para este fin social. Las mismas forman parte de una de las fracciones que Nenecho intentó rematar en 2024, sin previo desarrollo urbano que las valorice más.

Algunos concejales opositores sostienen que esto representa un perjuicio patrimonial de al menos US$ 20 millones para la municipalidad. Cuestionan que el municipio entregue las tierras mientras los contribuyentes asuncenos siguen pagando la deuda de bonos G3 (G. 40.000 millones), que fueron emitidos para el refulado. Estas bonos fueron refinanciados con los bonos G9 (2023), por G. 190.000 millones y tienen vencimientos programados recién para el año 2035.

Trato leonino

El concejal Humberto Blasco (PLRA), principal crítico de la propuesta, calificó el planteamiento del Gobierno Nacional como un trato “leonino y abusivo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Blasco advirtió que la Municipalidad cede el terreno pero “se queda con la hipoteca”, cargando la deuda a los ciudadanos. Propuso, sin éxito, que el Gobierno Nacional absorba el costo del refulado y acondicionamiento de las tierras, de US$ 4 millones, como compensación justa.

Lea más: Costanera: Oposición bloqueó “despojo” de tierras que Nenecho quiso rematar

“Contribuyentes que no tuvieron vela en este entierro van a tener que pagar el funeral”, sentenció Blasco durante el debate. Cuestionó duramente el silencio de los técnicos sobre quién se hará cargo del compromiso financiero contraído vía bonos.

Para el liberal, este escenario representa un “abuso del más fuerte contra el más débil” en términos financieros.

Canje de tierras

El concejal Félix Ayala (PLRA) propuso aprobar la adenda pero encomendando gestiones adicionales a la Intendencia Municipal. Su plan incluía negociar que el Gobierno pague el traslado de la planta asfáltica, ubicada en un terreno contiguo, y el refulado de 14 hectáreas nuevas. Argumentó que esto permitiría “revalorizar” las tierras restantes.

Lea más: Costanera Norte: Bello quiere retomar subasta de Nenecho en 2026

La propuesta de Ayala buscaba asegurar que la inversión del Banco Mundial, como el soterramiento de cables, beneficie el patrimonio municipal. Al eliminar la planta asfáltica, contaminante, y generar nuevos rellenos, las parcelas restantes tendrían una mejor salida al mercado privado.

Sin embargo, esta moción solo alcanzó 7 votos, siendo rechazada por el bloque colorado que impuso su mayoría.

Argumentaron urgencia

Como había advertido Blasco, concejales del oficialismo argumentaron la urgencia de llevar adelante el proyecto, con la amenaza de perder el financiamiento. El concejal Miguel Sosa (ANR-cartista) enfatizó la necesidad de respetar los “plazos estrictos” impuestos por el organismo financiador internacional. Advirtió que la ciudad no puede darse el lujo de perder tiempo ni recursos ante las exigencias del Banco Mundial.

Lea más: Asunción: Bello quiere rematar tierras de Costanera en mismas condiciones que Nenecho

Nasser Esgaib (ANR-cartitsta), urgió la aprobación inmediata, argumentando que el convenio “durmió” un año en la Intendencia. Señaló que no se puede seguir postergando una inversión de US$ 105 millones que beneficiará directamente a 700 familias. Defendió que cualquier modificación futura puede realizarse sin trancar la ejecución de las obras habitacionales actuales.

Con 12 votos a favor, se consumó la entrega de las tierras sin las condiciones o compensaciones pedidas por la oposición.

Codeasu defiende Eco Distrito

En un comunicado emitido por el Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu), el grupo de la sociedad civil presentó una serie de argumentos defendiendo la aprobación del Convenio entre la Intendencia Municipal, el Ministerio de Obras (MOPC) y el de Urbanismo (MUVH), en el marco del Proyecto de Resiliencia Urbana de la Franja Costera.

Alegan que el proyecto no es una improvisación, sino que representa la continuidad de un proceso de planificación urbana iniciado en 1993 con el Plan Maestro de la Franja Costera. Además, califican la postura de los concejales opositores como incomprensible e irresponsable, afirmando que bloquear el acuerdo es un error técnico y político que posterga la transformación de áreas críticas de Asunción y afecta directamente a la ciudadanía.

Lea más: Daño patrimonial: Nenecho casi “regaló” dos valiosos inmuebles municipales, denuncian

Destacan que la iniciativa contempla intervenciones estratégicas de alto impacto social, ambiental y económico. Entre ellas figuran el desarrollo del Distrito Eco Bahía, la recuperación del Parque Caballero, la creación de la Reserva Natural Banco San Miguel, mejoras en el Centro Histórico y programas de apoyo socioeconómico para la población local.

Para Codeasu, el convenio no implica la pérdida de patrimonio municipal ni la cesión de tierras, sino que utiliza una modalidad de cooperación en la que el Estado Nacional financia y gestiona las obras para luego entregarlas a la administración municipal, tal como se ha hecho con éxito en etapas anteriores de la Franja Costera.

Regalo de Costanera

A favor del proyecto, como vino de la Comisión de Legislación, votaron:

Marcelo Centurión (ANR-HC) Jesús Lara (ANR-disidente) Nasser Esgaib (ANR-HC) René Calonga (ANR-HC) Miguel Sosa (ANR-HC) Javier Pintos (ANR-ind.) Carlos González (ANR-disidente) Karina Acuña (ANR-HC) Daniel Ortíz (ANR-disidente) Ceres Escobar (ANR-HC) Mariano Cáceres (ANR-HC) Tuky Almirón (ANR-disidente), presidente de la Junta Municipal.

Lea más: Fracasaron dos intentos de subastar la Costanera y municipio debe definir si los precios bajarán

En contra del proyecto original y a favor de las modificaciones propuestas por Ayala, votaron:

Félix Ayala (PLRA) Humberto Blasco (PLRA) Fiorella Forestieri (PLRA) Ramón Ortíz (PLRA) Paulina Serrano (PPQ) Pablo Callizo (PPQ) Jazmín Galeano (PPQ)

La concejala Rosanna Rolón (ANR-ind.) manifestó su abstención, mientras que estuvieron ausentes: Juan C. Ozorio (ANR-HC), Juan J. Arnold (ANR-disidente) y Álvaro Grau (PPQ).