Hospital de Clínicas: denuncian falta de insumos y direccionamiento a proveedores

Familiares de un paciente que requiere de una cirugía ocular de urgencia debido a un accidente doméstico denunciaron que el Hospital de Clínicas no cuenta con los materiales básicos para la intervención. La denuncia no solo apunta a la carencia de insumos básicos, sino a una presunta red de direccionamiento hacia proveedores externos.

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El denunciante contó a ABC que acudieron hasta el Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas (UNA), históricamente denominado “el hospital de los pobres”, luego de que su hermano sufriera una lesión ocular cuando usaba la desmalezadora. Pese a la supuesta gravedad del caso, la cirugía no se pudo realizar debido a la falta de insumos.

El “proveedor amigo” y el extraño descuento

El denunciante, un trabajador de la salud en el interior del país, pidió resguardar su identidad por temor a represalias. Contó que llegó de urgencia al centro asistencial acompañando a su familia. El diagnóstico médico de la situación de su hermano fue severo: rotura de membrana de retina, una lesión que requiere cirugía inmediata para evitar daños permanentes.

La respuesta del hospital fue una extensa lista de compras que recibieron los familiares y que incluía desde lo más elemental hasta fármacos específicos, entre los que se encuentran hilos oftalmológicos, suero fisiológico y jeringas, además de Dexametasona, lidocaína, agujas, Punzocath y otros descartables.

Lo que más llamó la atención del denunciante fue que, junto a la lista de insumos, figuraba un número telefónico sugerido para realizar la compra. Al contactar a la empresa, identificada como Phakos, el presupuesto inicial fue de G. 3.500.000.

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“En la lista que entregó el médico ya figuraba el número donde nos pedían contactar para hacer las compras. Llamamos y nos pasaron un presupuesto elevado; les dijimos que lastimosamente no tenemos ese dinero. Para mi sorpresa, ofrecieron bajar el precio a G. 2.500.000 si realizábamos una entrega inicial de G. 100.000. Me parece todo muy raro“, expresó el denunciante.

Una cirugía de urgencia que no tiene fecha

El denunciante indicó que pese a la supuesta urgencia expresada por el médico y tras realizar la entrega del monto solicitado como pago inicial, en el Hospital de Clínicas se les indicó que deben volver recién el martes 31 de marzo para que asignen una fecha para la cirugía.

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“Nos apuran con la compra de los insumos asegurando que la cirugía debe ser de urgencia, pero ahora que ya realizamos el pago inicial y nos comprometimos a pagar el total, debemos esperar una semana para que nos den una fecha para la operación”, cuestionó el denunciante. Explicó que como profesional de salud, también conoce el procedimiento que se debe seguir y considera que la situación que se da en el Hospital de Clínicas es totalmente irregular.

Según los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la firma Phakos, cuyo representante legal es Thomas Jesús de Keyzer Dias, figura como proveedora del Estado.

Sin respuesta oficial

ABC buscó la versión del Hospital de Clínicas, pero hasta el cierre de esta edición, la Dirección de Comunicación no designó un vocero para explicar por qué el servicio carece de insumos tan básicos y bajo qué protocolo el personal médico entrega números telefónicos de proveedores privados a pacientes en situación de vulnerabilidad.