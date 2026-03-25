Padres de tres escuelas de Ñemby cierran media calzada de la ruta PY01 en reclamo de kits escolares

Padres de alumnos de las escuelas San Francisco de Asís, San Pedro y San Pablo y Paz del Chaco realizaron una medida de fuerza consistente en el cierre de media calzada de la ruta PY01 (ex Acceso Sur), en reclamo de kits escolares que siguen sin ser distribuidos en dichas instituciones.

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Los manifestantes señalaron que pese a reiteradas solicitudes realizadas durante varias semanas, no han obtenido respuestas por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), por lo que decidieron intensificar su reclamo con la protesta sobre una de las principales arterias de acceso de la ciudad de Ñemby.

En total, unos 1.570 estudiantes se ven afectados por la falta de los insumos básicos para el desarrollo de las clases. De ese número, 900 corresponden a la Escuela Paz del Chaco, 470 a San Francisco de Asís y 200 a San Pedro y San Pablo.

Los padres exigen al ministro de Educación, Luis Ramírez, que cumpla con el compromiso asumido de garantizar la provisión de kits escolares desde el inicio del año lectivo.

“Tomamos esta medida de cerrar media calzada para ver si las autoridades nos tienen en cuenta, porque son varias semanas de solicitudes y no hemos obtenido respuesta”, expresó Dolly Giménez, madre de la Escuela Paz del Chaco.

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Por su parte, Juan Guillén, también padre de dicha institución, advirtió que las movilizaciones continuarán. “Si el MEC no da una respuesta, vamos a seguir de manera ininterrumpida sobre la ruta con nuestras manifestaciones”, afirmó.

Los manifestantes no descartan endurecer las medidas en los próximos días en caso de persistir la falta de respuestas por parte de las autoridades educativas.