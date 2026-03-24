Ministro de Educación minimiza retraso en la entrega de útiles escolares

Luis Ramírez, titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), aseguró este mediodía que son unas “50 y un poco más” las escuelas públicas que siguen sin recibir los kits escolares, que él prometió que estarían en un 100% para el inicio de clases, el 23 de febrero.

“Este faltante solamente corresponde al departamento Central, las escuelas ya tenemos identificadas, en muchas ya fuimos entregando y muchas van a ir denunciando seguramente esta semana y vamos a ir viendo”, afirmó en contacto con ABC TV.

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El ministro de Educación afirmó, nuevamente, que el problema en todos los casos es por la falta de carga de datos en el Registro Único del Estudiante (RUE).

“El RUE, al llevar o al mudarse de un sector a otro, no siempre se da de baja al estudiante, por ejemplo cuando pasa del subvencionado o privado; este tipo de circunstancias hace que tengamos dificultades en algunas escuelas”, afirmó.

No más “febreristas”

Ramírez ratificó que los exámenes de febrero, para aquellos que no pasaron de grado o curso, se realizarán en diciembre de este año, en lugar de tomarse recién en el segundo mes del 2027.

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“Si rinden en diciembre estos exámenes, el 15, 16, 17 ya se puede cargar el RUE y vamos a saber realmente cuántos matriculados tiene tal o cual escuela. Yo creo que con esto resolvemos en un 99% este problema, porque siempre hay que dejar un margen para las circunstancias”, agregó.

El ministro insistió en que, mientras tanto, los alumnos pueden utilizar los kits de aula, que ya están en las 77.000 salas de clase que existen en el país.