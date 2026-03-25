San Ignacio: obra teatral recreará la llegada de los misioneros jesuitas

En el barrio Santo Ángel de la ciudad de San Ignacio, Misiones, se prepara una nueva edición de una puesta escénica que evocará un hecho histórico clave para la comunidad: la llegada de los jesuitas para la evangelización de los guaraníes. El evento se realizará el Jueves Santo, 2 de abril, a partir de las 20:00.

Los pobladores están organizando un Vía Crucis viviente que se iniciará en la capilla que lleva el mismo nombre del barrio, Santo Ángel. Desde allí realizarán un recorrido de un kilómetro hasta el emblemático Pa’i Ykua, lugar donde se desarrollará la obra teatral con el objetivo de rescatar y revalorizar la historia de los orígenes de la evangelización en la zona por los jesuitas.

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“Durante la representación se evocará la llegada de los jesuitas y su labor de evangelización, con escenas que incluyen la figura de San Roque González junto al cacique Arapysandy y otros referentes indígenas de la época”, señaló Nolberto Lugo, uno de los organizadores.

La obra también recreará la vida cotidiana de antaño, destacando el uso del Pa’í Ykua como espacio de abastecimiento de agua y lugar de lavandería, actividad realizada por muchas mujeres de la comunidad en tiempos pasados.

Esta propuesta se consolida como un espacio de encuentro que combina fe, cultura y memoria histórica, invitando a la comunidad y a los visitantes a revivir una parte importante de la identidad de San Ignacio.