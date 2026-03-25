Tañarandy: últimos detalles para los eventos del Viernes Santo en La Barraca

En el Centro Cultural La Barraca, ubicado en la peculiar compañía Tañarandy, del distrito de San Ignacio, departamento de Misiones, ya están ultimando los detalles para lo que se vivirá el Viernes Santo, en el evento ya tradicional donde se conjuga la religiosidad popular, el arte y la tradición.

Este año, Almudena y Macarena Ruiz, hijas del artista plástico Delfín “Koki” Roque Ruiz Pérez, quien falleció el 20 de diciembre de 2024, están preparando un evento con ideas propias, pero manteniendo la tradición de la religiosidad popular representada por la procesión de la Virgen Dolorosa por el Yvága Rape.

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“Estamos preparándonos para practicar y ya estamos por levantar la estructura. También estamos trabajando en la iluminación y el vestuario, ultimando detalles, aunque con poco tiempo”, indicó Almudena Ruiz.

Añadió que se está iniciando la elaboración de antorchas para lo que será la procesión de la imagen de la Virgen Dolorosa por el Yvága Rape.

“Ya tenemos toda la técnica bien enmarcada en los tiempos, pero el cuadro viviente, al ser nuevo este año y partir de cero, representa un gran desafío, ya que los tiempos se van achicando cada vez más y es mucha presión porque tenemos que mantener la vara muy alta, como la dejó mi papá con su trabajo”, agregó Macarena Ruiz

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Este año están preparando un retablo de estilo gótico, inspirado en ese período de la historia del arte. Dentro de esta estructura se representarán escenas de la Pasión de Cristo, distribuidas en cinco cuadros vivientes.

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A diferencia de años anteriores, en los que cada escena se presentaba por separado, ahora todo estará integrado en un solo retablo, lo que representa un nuevo desafío.

En esta estructura se verán escenas como la traición de Judas, el arresto, la crucifixión y el descendimiento, con la imagen de la madre con el hijo, acompañada por las mujeres que lloran. Serán cinco cuadros dentro de un mismo retablo.

“No se trata de la reproducción exacta de una obra específica, como ‘La Última Cena’ de Leonardo da Vinci, sino de una propuesta inspirada en distintos artistas del estilo gótico. Nos guiamos no solo por lo estético —los elementos y los colores—, sino también por la música, las poses y la forma de representación, logrando una especie de collage que integra todos esos elementos”, indicó Almudena.

Macarena añadió que también se tendrá el evento religioso tradicional que dio inicio a la Semana Santa en Tañarandy, que es la procesión de la imagen de la Virgen Dolorosa o Virgen de los Dolores por el Yvága Rape (Camino al Cielo), iluminada por unos 20.000 candiles elaborados en apepú, antorchas y faroles. Son unos dos kilómetros de recorrido hasta La Barraca. Una vez ubicada la figura de la advocación mariana en un sector, se dará inicio a la escenificación de los cuadros.