Semana Santa sobre ruedas: las siete iglesias a recorrer en bicicleta

La tradición cristiana del Viernes Santo cobra un nuevo impulso en Asunción. El 3 de abril, la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y el grupo de ciclismo urbano Spider Cycles invitan a la ciudadanía a participar de “Semana Santa en Bici”, un tour gratuito que busca resignificar el camino de la fe a través del movimiento y el contacto directo con el patrimonio histórico nacional.

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La actividad no es solo un paseo deportivo; es una invitación a vivir la ciudad desde una perspectiva diferente. El recorrido de 13 kilómetros está diseñado para ser realizado a un ritmo pausado y accesible, lo que lo convierte en el plan ideal para familias y ciclistas principiantes.

Semana Santa en bici: tradición e historia

Los organizadores explican que en cada una de las paradas, los participantes contarán con el acompañamiento de guías especializados que brindarán reseñas históricas sobre la arquitectura y el valor simbólico de los templos visitados.

Además, para garantizar la tranquilidad de los asistentes, la organización ha previsto un despliegue integral de seguridad que incluye asistencia mecánica permanente, custodia del grupo Lince por las calles del microcentro y una ambulancia del SEME para asistencia médica durante todo el circuito.

Hoja de ruta: el itinerario de la fe

El punto de encuentro será la oficina de Turista Róga en la Costanera Norte. Tras la inscripción a las 07:30, la caravana partirá puntualmente a las 08:00 para visitar los siguientes templos:

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Oratorio Loma San Jerónimo. Stella Marys. María Auxiliadora. Catedral Metropolitana. Oratorio de la Virgen de la Asunción (Panteón de los Héroes). Parroquia San Roque. Iglesia de la Encarnación.

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¿Cómo participar de recorrido en bicicleta?

Como principal requisito, los organizadores indican que los interesados deben acudir con su bicicleta en buen estado. Además, resaltan que el uso de casco protector es obligatorio para garantizar la seguridad individual y grupal.

Para quienes no cuenten con equipo propio, la organización dispondrá de un servicio de alquiler de bicicletas en el punto de partida. Al finalizar la jornada, los ciclistas podrán disfrutar de hidratación gratuita y participar del sorteo de premios especiales.