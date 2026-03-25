Semana Santa: “Calvario Rape 2026” invita a vivir la tradición en Acahay

En la Semana Santa, los días jueves y viernes, la jornada de religiosidad popular está profundamente arraigada en la cultura local. Este evento convoca a fieles, visitantes y turistas que, año a año, se suman a esta experiencia de fe, reflexión y encuentro comunitario, en un entorno natural único al pie del emblemático cerro Acahay.

Durante los dos días de intensas jornadas, los asistentes podrán disfrutar de actividades culturales, religiosas y recreativas que combinan espiritualidad, tradición y contacto con la naturaleza.

El “Calvario Rape” no solo representa una manifestación religiosa, sino también una oportunidad para fortalecer la identidad cultural de la comunidad y promover el turismo local. El acceso a todas las actividades será libre y gratuito.

Lea más: Semana Santa: circuito natural e histórico invita a vivir la fe en cinco ciudades de Paraguarí

Programa de actividades

Jueves 2 de abril:

Acahay Omombe’u – “Acahay Cuenta”: noche de relatos en torno a una fogata y senderismo guiado.

Feria de productores locales. En la ocasión, los microemprendedores y productores de la zona ofertarán productos de granja, de huerta, hierbas medicinales y una variedad de alimentos que forman parte de la gastronomía de nuestro país.

Viernes 3 de abril:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuadros vivientes : montaje escénico sobre la pasión y muerte de Cristo.

Senderismo en la cima del cerro.

Feria de productores.

Gastronomía local.

Lea más: Declaran de interés cultural nacional el encuentro “Araguasu Yaguarõnpe”

Los organizadores invitan a toda la ciudadanía a participar de esta significativa celebración, respetando el entorno natural y compartiendo en un ambiente de convivencia y recogimiento. Para desarrollar esta actividad, la comunidad educativa y los lugareños preparan los candiles y antorchas, y se suman a las actividades programadas para la Semana Santa.

Para más información respecto al evento contactar con: Líder Efraín González – 0985 397679 y Leticia Lezcano – 0992 221663.