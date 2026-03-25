Nacionales
25 de marzo de 2026 - 10:41

Semana Santa: “Calvario Rape 2026” invita a vivir la tradición en Acahay

La cuarta edición de “Calvario Rape 2026” convoca a vivir la fe y la tradición al pie del Cerro Acahay.
La cuarta edición de “Calvario Rape 2026” convoca a vivir la fe y la tradición al pie del Cerro Acahay.

ACAHAY. La cuarta edición del evento “Calvario Rape 2026”, que se realizará los días 2 y 3 de abril próximo, a partir de las 18:00, invita a la ciudadanía y a los visitantes a vivir la fe, la tradición y la naturaleza en la excantera del Cerro Acahay. La organización está a cargo de la Municipalidad local y la Escuela Oropel.

Por Emilce Ramírez

En la Semana Santa, los días jueves y viernes, la jornada de religiosidad popular está profundamente arraigada en la cultura local. Este evento convoca a fieles, visitantes y turistas que, año a año, se suman a esta experiencia de fe, reflexión y encuentro comunitario, en un entorno natural único al pie del emblemático cerro Acahay.

Durante los dos días de intensas jornadas, los asistentes podrán disfrutar de actividades culturales, religiosas y recreativas que combinan espiritualidad, tradición y contacto con la naturaleza.

Los visitantes podrán vivenciar la pasión y muerte de Jesús al pie del Cerro Acahay.
Los visitantes podrán vivenciar la pasión y muerte de Jesús al pie del Cerro Acahay.

El “Calvario Rape” no solo representa una manifestación religiosa, sino también una oportunidad para fortalecer la identidad cultural de la comunidad y promover el turismo local. El acceso a todas las actividades será libre y gratuito.

Los visitantes podrán apreciar los cuadros vivientes de la pasión y muerte de Jesús.
Los visitantes podrán apreciar los cuadros vivientes de la pasión y muerte de Jesús.

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Programa de actividades

Jueves 2 de abril:

  • Acahay Omombe’u – “Acahay Cuenta”: noche de relatos en torno a una fogata y senderismo guiado.
  • Feria de productores locales. En la ocasión, los microemprendedores y productores de la zona ofertarán productos de granja, de huerta, hierbas medicinales y una variedad de alimentos que forman parte de la gastronomía de nuestro país.

Viernes 3 de abril:

  • Cuadros vivientes: montaje escénico sobre la pasión y muerte de Cristo.
  • Senderismo en la cima del cerro.
  • Feria de productores.
  • Gastronomía local.

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Los organizadores invitan a toda la ciudadanía a participar de esta significativa celebración, respetando el entorno natural y compartiendo en un ambiente de convivencia y recogimiento. Para desarrollar esta actividad, la comunidad educativa y los lugareños preparan los candiles y antorchas, y se suman a las actividades programadas para la Semana Santa.

Los pobladores del barrio Virgen de Fátima, ubicados en inmediaciones del Cerro Acahay, preparan candiles para el Calvario Rape.
Los pobladores del barrio Virgen de Fátima, ubicados en inmediaciones del Cerro Acahay, preparan candiles para el Calvario Rape.

Para más información respecto al evento contactar con: Líder Efraín González – 0985 397679 y Leticia Lezcano – 0992 221663.