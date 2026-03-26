¡Atención! Esta es la lista de ganadores de las becas de Itaipú 2026

Unos 5.179 jóvenes forman parte de la lista de becados por el Gobierno este 2026. De ese total, 179 son jóvenes indígenas y personas con discapacidad.

Según el Gobierno, todos los que forman parte de la lista aprobaron todas las etapas del proceso de selección. La lista completa está disponible en https://becasgobierno.gov.py.

También podés verla en el PDF de abajo, donde aparecen los ganadores por su número de cédula:

Carreras priorizadas este año

Las carreras priorizadas son:

Las asociadas a Ciencias Naturales: incluye Física, Química, Ciencias Biológicas y Matemáticas.

Igualmente, en este listado incluyen a todas las que tienen que ver con carreras de Ingeniería y Tecnología.

En cuanto a Ciencias de la Salud, están Medicina, Enfermería, Odontología, Farmacia, Nutrición, Fisioterapia y Kinesiología.

Las de Ciencias Agrarias: Agronomía, Veterinaria, Zootecnia.

Tecnología de los alimentos.

Formación Docente.

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Las carreras priorizadas tendrán un fondo de G. 10 millones anuales. Mientras que las carreras que no estén dentro de las priorizadas, recibirán G. 6 millones,