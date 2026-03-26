Funcionarias investigadas tras sesión de spa: ”No tenemos por qué pedir disculpas"

La semana pasada, ambas funcionarias destinadas a la oficina de atención permanente a víctimas de violencia del Palacio de Justicia fueron apartadas del cargo tras la viralización de la denuncia de una mujer que quiso hacer una denuncia pero las encontró en una situación que parecía ser de relax o “sesión de spa”.

Las funcionarias apartadas son la actuaria Silvia María Sugasti Delgado y su asistente Gessica Rosalía Caballero. Ambas acudieron anoche al programa de Al Estilo Pelusa para su derecho a réplica y aseguraron que no estaban aplicándose mascarillas ni relajándose.

Alegaron que la actuaria tiene diagnóstico médico de problemas lumbares, por lo cual no puede permanecer mucho tiempo sentada ni parada. Por ello -argumentó- tiene “permisos especiales” y siempre la van a ver en su oficina recostada, sin estar calzada y con los pies arriba.

Además, aseguró que tiene un problema ocular y que por ello su asistente le estaba aplicando manzanilla, no una mascarilla ni tratamientos de belleza.

Dijo que la víctima estaba “gritando y atropellando”, por lo que ellas reaccionaron.

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Se negaron a pedir disculpas

Cuando les consultaron si no consideraban que debían pedir disculpas tras lo ocurrido y por no haber atendido a una víctima, dijeron que no.

“No, nosotras no cometimos nada malo, nosotros hicimos bien nuestro trabajo. Ahí no existió ningún spa, no tenemos por qué pedir disculpas”, dijo la actuaria.

Su asistente incluso trasladó la culpa a la víctima. “Se le tomó la denuncia por más que no correspondía para violencia contra la mujer”, señaló.

Dijo que si ambas aparecen riendo es por la situación en la que se encontraban y no de la víctima. “Yo me fui a sacarle el agua de manzanilla que tenía, con una toallita, me reí y le dije: ‘Parecemos yuyeras’”, alegó Caballero.

La actuaria agregó que “no es un delito ni un crimen reírse” y que no puede estar siempre seria en su oficina. “Yo soy así, amable, me río”, aseguró.

En otro momento, Sugasti Delgado dijo que ella no tiene “nada en contra” de la denunciante y que “necesita ayuda”.

“Pero conmigo sus pruebas que presentó, no veo violencia alguna, era para delitos informáticos”, argumentó. Cuando le señalaron que eso es un juicio personal y que toda víctima merece ser atendida, argumentó que sí recibió ayuda.

Confirmaron que sí se les tomó la denuncia al as 19:00.

Contra periodista

“Estoy muy molesta con el periodista Luis Bareiro. En su momento vamos a encontrarnos”, advirtió.

Mirando directamente a la cámara, se dirigió al comunicador y le lanzó una amenaza directa. “Te falta ser hombre y ponerte los pantalones porque saliste del vientre de una madre y te metiste con lo que más amo en mi vida, mi mamá. Nos vemos muy pronto. Lo que hiciste no tiene perdón”, señaló.

La asistente agregó que sus nombres quedaron manchados con esta situación pese a que son “funcionarias intachables”. “Nunca le traté mal a nadie, siempre les di el mejor trato, por más de que recibimos todo tipo de gente, que te vienen a hostigar, a maltratar, con malhumor... tenemos que aguantar todo esto”, sostuvo.