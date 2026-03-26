San Bernardino: Inauguración de la escultura de “Pedro Canoero” será este viernes

El acto no solo marcará la habilitación de esta obra, sino que además estará acompañado de un importante festival artístico que reunirá a reconocidas figuras de la música y la danza.

La grilla estará encabezada por la destacada cantante Teresa Parodi, quien ofrecerá un espectáculo junto a la Orquesta Nacional de Música Popular, prometiendo un repertorio cargado de identidad y sonidos latinoamericanos.

Asimismo, se presentarán el cantautor paraguayo Ricardo Flecha, conocido por su fuerte vínculo con la música popular y la poesía, el elenco artístico Las Paraguayas, que aportará color y tradición a través de la danza, y la cantante Chabely Fretes, quien sumará su estilo a la velada.

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Homenaje

La escultura “Pedro Canoero” buscará rendir homenaje a la figura del pescador y a la vida ligada al lago Lago Ypacaraí, elemento central en la historia y el desarrollo turístico de San Bernardino. La obra pretende reflejar las tradiciones, el trabajo cotidiano y la conexión de la comunidad con su entorno natural.

Con esta inauguración, las autoridades apuntarán a fortalecer el circuito cultural y turístico de la ciudad, incorporando un nuevo atractivo que podrá ser visitado tanto por pobladores como por turistas durante todo el año.

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Se espera una importante concurrencia de público para este evento, que combinará arte, música en vivo y un emotivo homenaje a las raíces locales, consolidando a San Bernardino como uno de los principales puntos de encuentro cultural del país.

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