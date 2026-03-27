Altos: hospital distrital incorpora servicio de cirugías traumatológicas

El director de la Tercera Región Sanitaria de Cordillera, doctor Luis Gómez, destacó que el servicio de cirugía traumatológica se incorpora de forma definitiva en el Hospital Distrital de Altos. “Siempre dependerá de la evaluación del traumatólogo; todo lo que se pueda realizar en el hospital se hará allí mismo, asegurando que los pacientes reciban una atención completa y segura”, explicó.

En las últimas semanas, el nosocomio realizó dos intervenciones exitosas que marcaron un hito en la prestación de servicios especializados. El primer caso fue un hombre de 30 años con fractura cerrada de clavícula izquierda, quien fue sometido a una reducción abierta con fijación interna mediante una placa metálica, asegurando la correcta alineación del hueso y una recuperación adecuada.

El segundo procedimiento benefició a una niña de 12 años con un quiste sinovial en la muñeca derecha, al que se le realizó la extirpación completa del quiste, resolviendo la afección y mejorando su calidad de vida.

Las cirugías estuvieron a cargo de un equipo multidisciplinario conformado por el traumatólogo Héctor Iván Medina, la cirujana asistente Fernanda Fernández, el director del hospital Hugo González, el anestesiólogo Guillermo Duarte, el técnico anestesista Arnaldo Guerrero y la enfermera circulante Ingrith Acosta.

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Evolucionaron de forma favorable

Los pacientes que recibieron la asistencia evolucionaron favorablemente y ya fueron dados de alta, continuando con su recuperación en sus respectivos hogares bajo control médico.

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De esta manera, el doctor Gómez enfatizó que, con esta incorporación, el Hospital Distrital de Altos no solo amplía su capacidad de atención quirúrgica, sino que también consolida un servicio esencial para la población, reduciendo la necesidad de traslados y fortaleciendo la cobertura sanitaria en la región.

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