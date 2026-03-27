Caacupé recordó al Tte. José María Fariña a 160 años de la hazaña de los lanchones

La actividad conmemorativa se desarrolló en la mañana de este viernes en la ciudad de Caacupé, en el marco de los 160 años de la hazaña de los lanchones, considerada una de las acciones más audaces de la contienda bélica que marcó la historia del Paraguay entre 1864 y 1870.

Según datos históricos, el 27 de marzo de 1866, un lanchón al mando del teniente José María Fariña logró infiltrarse y causar importantes daños en el interior del buque brasileño Tamandaré. Mediante el uso de un cañón, el ataque provocó la muerte de aproximadamente 34 marinos pertenecientes a las tropas aliadas de Brasil, Uruguay y Argentina, generando un fuerte impacto en las fuerzas enemigas y consolidando la figura del militar caacupeño como uno de los protagonistas del conflicto.

El acto protocolar se inició con la entonación del Himno Nacional Paraguayo, acompañado por la Banda de Músicos de la Armada Nacional, creando un ambiente solemne que marcó el inicio de la jornada. Posteriormente, se procedió al izamiento del pabellón patrio, a cargo del intendente municipal Diego Armando Riveros González (PLRA), junto a la presidenta de la Junta Municipal, Esperanza Vargas de Ugarte (PLRA).

Durante el desarrollo del programa, el director de Gabinete, Víctor Zárate, dirigió palabras alusivas a la fecha, en las que resaltó el coraje, la determinación y el amor a la patria demostrados por el teniente Fariña. A su turno, el intendente municipal destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica, especialmente entre las nuevas generaciones, como forma de fortalecer la identidad nacional y valorar el sacrificio de quienes defendieron el país.

Asimismo, se realizó la lectura de la reseña histórica del Tte. José María Fariña, rememorando los detalles de su participación en la emblemática gesta de los lanchones, que quedó registrada como un hecho significativo dentro del desarrollo de la guerra.

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El programa incluyó palabras de ocasión a cargo del subteniente Alvino Herebia, miembro de la Unión de Cimeforistas Reservistas, quien destacó el legado del Tte. José María Fariña y la importancia de mantener viva su memoria a través de este tipo de actos.

Posteriormente, se realizó la ceremonia de recordación y la demostración del Pelotón de Orden Cerrado de la Marina.

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Momento artístico

En el momento artístico, alumnos del Jardín de la Escuela Básica N.º 40 “Tte. José María Fariña”, bajo la guía de la profesora Cinthia González, ofrecieron una poesía dedicada al héroe caacupeño, así como una expresión corporal titulada “Fariña en su lanchón”.

La ceremonia concluyó con un emotivo toque de silencio en honor al homenajeado, seguido de la colocación de una corona de laureles al pie del monumento, como símbolo de respeto y reconocimiento a su legado histórico.

Con este tipo de actividades, la comunidad de Caacupé reafirma su compromiso con la preservación de la memoria colectiva, destacando a figuras que dejaron una huella imborrable en la historia del Paraguay.

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