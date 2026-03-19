Turismo interno en Semana Santa: el Museo de Caacupé invita a una experiencia de fe y cultura

El Museo ubicado en la planta baja de la Basílica de Caacupé, se suma a la propuesta de turismo interno ofreciendo un recorrido por la historia de la devoción a la Virgen intercesora de los Milagros.

Dentro de la galería se pueden apreciar las reliquias desde el origen de la devoción, pasando por la construcción de la primera iglesia en honor a la “Madre común de los paraguayos”, reemplazada luego por la Basílica Santuario hasta la actualidad.

El espacio de exposición también guarda fotografías, rocas y otros materiales que quedaron del antiguo templo construido durante el gobierno de don Carlos Antonio López, en 1846.

Se pueden observar imágenes de importantes acontecimientos que marcaron a la ciudad y al país, como las visitas de los papas Juan Pablo II (actualmente santo) en mayo del año 1988 y Francisco en julio del 2015.

Cada objeto permite a los visitantes conectarse con las raíces de la fe y con la identidad cultural de Paraguay, convirtiendo la visita en una experiencia turística y espiritual a la vez.

El sitio no solo representa un atractivo turístico, sino también un lugar de encuentro con la memoria colectiva. Cada sala invita a detenerse, observar y reflexionar, en un ambiente sereno que acompaña el espíritu de la Semana Santa.

Para muchos visitantes, recorrer el museo es una experiencia única, que complementa la visita al santuario y fortalece el sentido de estos días.

La afluencia de personas aumenta especialmente durante los fines de semana, cuando llegan desde distintos puntos del país y del extranjero. Hasta el momento, ya se recibió a visitantes de Francia, Brasil, Argentina y Perú, lo que refleja la trascendencia internacional de este destino.

Lea más: Escapada de Semana Santa a Cordillera: Atyrá, Tobatí y San Bernardino

Horarios de Semana Santa

Durante la Semana Santa, el museo habilita horarios especiales para recibir a fieles y turistas.

El Domingo de Ramos y el Domingo de Pascua abrirá de 08:00 a 15:00. En tanto, de lunes a sábado santo, la atención será en dos turnos: de 07:00 a 11:00 y de 13:00 a 17:00, facilitando así el acceso a quienes llegan desde distintos puntos del país.

El costo del ingreso es de Gs. 4.000.

De esta manera, el Museo de Caacupé se consolida como una alternativa destacada dentro del turismo interno durante la Semana Santa, ofreciendo una propuesta que une fe, cultura e historia en un entorno que invita a las familias a la contemplación y al reencuentro con lo esencial.

Lea más: La Virgen de Caacupé: la fe que nació del corazón guaraní y hoy une a todo un pueblo