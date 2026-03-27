Capturan yacaré overo en zona urbana de Ayolas

El responsable del CBVA, capitán José Mutti, señaló que aproximadamente a las 22:30 se recepcionó en la oficina una llamada telefónica donde un ciudadano denunciaba acerca de un yacaré overo recorriendo una zona de la Villa Permanente, en la cercanía de la Iglesia Bautista. De manera inmediata, personal de guardia se trasladó hasta la zona donde constató la veracidad de lo denunciado.

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Posteriormente, se procedió al rescate del animal y fue trasladado hasta el cuartel de Bomberos donde, a través de la medición, se comprobó que mide 1,90 metros. Su pesaje estaría en los 40 kilogramos aproximadamente.

Por tratarse de una especie que se encuentra en lista de vía de extinción, está protegida por ley. A raíz de esta situación, en la mañana de hoy se lo trasladó hasta el Refugio Faunístico Atinguy donde por medio de una prueba se detectó que se trata de un yacaré macho. Seguidamente, se lo liberó en uno de los estanques existentes en el lugar.

En otro momento, Mutti señaló que permanentemente tienen capturas de yacaré en la zona urbana de los barrios Mil Vivienda y Villa Permanente, teniendo en cuenta la existencia de esteros cercanos. En algunos casos, salen de los mismos para ingresar en la zona urbana. Este es el primer caso de yacaré de gran tamaño. El doctor veterinario Aníbal Jara, del Refugio Faunístico, señaló que el yacaré es uno de los animales de la zona que se encuentra en la lista de vía de extinción.

En el lugar se reciben todos los animales que son rescatados para darles sanidad animal y los cuidados necesarios para que puedan tener vida dentro del Refugio. También dijo que, en algunos casos, a causa de la sequía, los yacarés salen de su hábitat en busca de agua y alimentos. En los últimos días se vienen registrando escasas lluvias y altas temperaturas, por lo que están en tránsito.

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No es una situación normal, pero por las características del ambiente actual ocurren estos casos. La presencia del ejemplar en zona urbana generó preocupación entre los vecinos del sector. No obstante, el procedimiento se realizó sin inconvenientes y el animal fue reubicado en un entorno adecuado.

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