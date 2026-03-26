Ayolas: 14 meses de salarios impagos motivan protesta de trabajadoras del Hogar de Ancianos Divina Misericordia

Nancy Cañiza, funcionaria del Hogar, indicó que junto a sus 13 compañeras realizaron numerosos reclamos y recibieron promesas de pago que nunca se cumplieron. Además, expresó preocupación ante rumores de recorte de personal por falta de presupuesto.

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A inicio de marzo, el consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Michel Flores, había anunciado que el Hogar recibiría G. 60.000.000 como aporte para afrontar la crisis financiera. Paralelamente, se trabajaría en la firma de un convenio entre la EBY y la Gobernación de Misiones para garantizar la continuidad de los aportes, pero hasta la fecha los fondos no se habrían recibido.

Verónica Páez, otra trabajadora, señaló que acuden a trabajar con muy poco ánimo debido a los rumores de recortes, que aumentan la intranquilidad entre el personal.

Jennifer Colmán, otra afectada, mencionó que se traslada diariamente desde la compañía Corateí y que los gastos de transporte ya no puede cubrirlos por la falta de pago.

“Tenemos que cumplir con nuestro trabajo porque los abuelos no tienen la culpa de que no estemos cobrando nuestro sueldo”, expresó.

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Desembolso próximo

Michel Flores respondió que recibió a un grupo de trabajadoras y que las gestiones para el pago se están realizando.

Por otro lado, según datos extraoficiales, el director paraguayo de la EBY, Luis Benítez, ya firmó el cheque, por lo que la próxima semana los fondos serían entregados a los directivos del Hogar.

Las funcionarias anunciaron que, de no recibir los pagos a corto plazo, el lunes se manifestarán frente a la EBY para exigir una solución.

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