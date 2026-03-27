Dengue entra en “meseta”, pero preocupa un posible repunte tras Semana Santa

La curva epidemiológica del dengue en Paraguay atraviesa actualmente una etapa de meseta. Según los datos publicados esta tarde por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), las cifras se mantienen estables en las últimas semanas, pero la positividad de los casos muestra un crecimiento gradual, lo que mantiene en alerta a las autoridades ante el inicio de la Semana Santa.

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A nivel nacional, existe una circulación activa del virus, con un promedio de 391 notificaciones semanales. En la última semana se registró un leve descenso, del 5%, en la variación porcentual de reportes. Sin embargo, el foco de atención se centra en los últimos 21 días, donde se confirmaron 19 casos nuevos en Asunción (10); Central (8) y Cordillera (1).

El serotipo predominante sigue siendo el DENV-1. Hasta la fecha, el país acumula un total de 111 diagnósticos confirmados. En la última semana, afortunadamente, no se reportan fallecidos.

Jóvenes: el grupo más vulnerable

Un dato relevante del reporte emitido en la fecha es que los más afectados son los grupos pediátricos y adultos jóvenes. Según el boletín semanal, las personas de entre 10 a 14 años y de 20 a 24 años, representan el 29% de los casos totales.

Desde el Ministerio de Salud resaltan que estos datos subrayan la urgencia de avanzar con el esquema de vacunación en estas edades.

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Recomendación para viajeros: “si tiene síntomas, no viaje”

Ante el inminente desplazamiento por los días festivos, el Ministerio de Salud es enfático: abstenerse de viajar si se presenta fiebre, dolor corporal o de cabeza.

“La falta de consulta a tiempo y la automedicación pueden complicar el cuadro. Es vital guardar reposo bajo mosquitero para evitar que el mosquito pique al enfermo y siga propagando el virus”, señalan las autoridades.

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El informe de la Dirección General de Vigilancia de la Salud indica que siete regiones de Paraguay presentan aumento de notificaciones: Central, Asunción, Cordillera, Caaguazú, Amambay, Caazapá y Ñeembucú.

Además, detalla que se registraron a la fecha siente casos de chikunguña, de los que dos fueron importados de Bolivia. A la fecha, el país se mantiene libre de Zika, Oropouche y Mayaro.

Prevención: la barrera contra el criadero

Para evitar que la meseta se convierta en un nuevo pico epidemiológico, se insta a la ciudadanía a: