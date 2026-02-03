Dengue: amplían rango de vacunación a personas de hasta 39 años

Tras una etapa inicial enfocada exclusivamente en niños, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), anunció que extiende la inmunización contra el dengue en 16 municipios priorizados del país.

Si bien el plan se inició con un enfoque estrictamente infantil, con este cambio estratégico, que es clave en la lucha contra el arbovirosis, las dosis de la vacuna tetravalente TAK-003 (Qdenga) ahora estarán disponibles para personas de entre 6 y 39 años.

Según datos oficiales, entre 2019 y 2024 el grupo comprendido entre los 20 y 39 años concentró más de 108.000 casos de dengue en Paraguay, consolidándose como uno de los grupos etarios con mayor tasa de incidencia y carga de la enfermedad en Paraguay.

Un primera etapa que no impactó

La fase anterior de vacunación, que coincidió con el periodo de vacaciones escolares, estuvo limitada exclusivamente a niños de 6 a 8 años. Según registros del PAI, la adherencia en esta etapa inicial no fue la esperada, debido a que apenas 850 niños fueron inmunizados durante ese periodo.

Con la apertura del rango hasta los 39 años, las autoridades buscan dinamizar la campaña y aprovechar el stock de vacunas para frenar las hospitalizaciones y complicaciones en la población económicamente activa. La campaña de vacunación contra el dengue se inició en noviembre del 2025 con un primer lote de 72.200 dosis.

¿Dónde y cómo acceder a la dosis?

La aplicación se mantiene concentrada en los 16 municipios priorizados de las zonas con mayor transmisión histórica: Capital, Central, Paraguarí e Itapúa.

El esquema de vacunación consiste en dos dosis, con un intervalo de tres meses entre la primera y la segunda aplicación. Desde el PAI aseguraron que la vacuna Qdenga protege contra los cuatro serotipos del virus y es gratuita en los puestos habilitados.

Contraindicaciones importantes

Al ser una vacuna de virus vivos atenuados, el Ministerio de Salud enfatiza que ciertos grupos no pueden recibirla:

Embarazadas y mujeres en lactancia: Está estrictamente contraindicada. Se recomienda a mujeres en edad fértil evitar el embarazo al menos un mes después de la dosis. Inmunosuprimidos: Personas con VIH sintomático, pacientes en quimioterapia o quienes consuman corticoides en dosis altas. Transfusiones recientes: Quienes hayan recibido inmunoglobulinas o hemoderivados deben esperar al menos tres meses.

Se recuerda también que en caso de presentar cuadros febriles el día de la vacunación, es recomendable postergar la aplicación hasta la recuperación total.