Falta de agua potable obliga a familias de Atinguy a surtirse de un estero

Cristina Duarte, pobladora de Atinguy, manifestó que desde hace seis meses no cuentan con una sola gota de agua potable en la comunidad. Ante la falta del vital líquido potabilizado, los lugareños extraen el agua de un estero para beber, cocinar, bañarse, lavar sus ropas y limpiar sus viviendas.

Cuando realizan reclamos, reciben asistencia por dos o tres días a través de la EBY y de la Municipalidad de Ayolas, aunque en este último caso la provisión consiste en pequeños bidones que son insuficientes.

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En otro momento, Duarte indicó que el tanque de agua depende de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Yacyretá, ubicada en el lado de Itapúa. El problema se debería a un caño roto que los responsables no logran detectar.

“Le informamos al jefe de la Planta, Miguel Rodríguez, pero no tenemos respuesta. Si no hay una pronta solución, vamos a manifestarnos frente a la EBY después de la Semana Santa”, advirtió.

El tanque de agua depende de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Yacyretá, ubicada en el lado de Itapúa, mencionó Duarte. El problema se debería a un caño roto que los responsables no logran detectar.

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“Le informamos al jefe de la Planta, Miguel Rodríguez, pero no tenemos respuesta. Si no hay una pronta solución, vamos a manifestarnos frente a la EBY después de la Semana Santa”, advirtió.

Eva Villar, también afectada, señaló que, en ocasiones, algunos vecinos con pozos de agua les permiten retirar un balde, pero luego deben acudir nuevamente al estero para conseguir el recurso indispensable para la vida. La situación genera preocupación constante entre los habitantes de la zona.

Miguel Rodríguez manifestó que desconocía el ingreso de una motoniveladora que habría raspado el camino y causado la rotura del caño que abastece a los usuarios. Agregó que otra problemática en el lugar, al igual que en otros puntos de Ayolas, es la mala utilización del agua potable por parte de algunas personas, lo que impide que llegue a más usuarios.

El alto consumo de agua, impulsado por las elevadas temperaturas registradas en las últimas semanas, agrava la situación. Aunque las lluvias del fin de semana pasado aplacaron momentáneamente el calor, desde el miércoles volvieron las altas temperaturas y el consumo de agua aumentó nuevamente, indicó el funcionario.

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