Yacyretá debe equilibrar su generación de energía sin afectar a otros sectores

Tras la reciente reunión bilateral del Consejo Asesor Binacional para el Convenio sobre Conservación y Desarrollo de los Recursos Hídricos —que tiene por objetivo coordinar acciones para proteger los recursos hídricos de los ríos Paraná y Paraguay—, el precandidato a concejal municipal de Ayolas, por una alianza, Isidro Vera, manifestó que la intención desmedida de Yacyretá de maximizar la generación eléctrica está afectando gravemente al ecosistema. El encuentro se llevó a cabo el martes 17 de marzo en Ayolas.

“Esta situación repercute directamente en la población ictícola, en los pescadores, en el turismo y en la población en general de la comunidad ayolense”, afirmó.

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La situación del río Paraná es un tema preocupante para Ayolas, ya que se trata de un problema que se viene arrastrando desde hace tiempo. Según explicó, la prioridad que otorga la hidroeléctrica a la producción energética genera consecuencias negativas en otros sectores.

Para aumentar la generación, es necesario cerrar compuertas y elevar al máximo el nivel de la cota. Este procedimiento impacta en el nivel del río aguas abajo de la represa, lo que termina afectando principalmente a la pesca comercial.

Asimismo, Vera mencionó que estos hechos vienen siendo denunciados desde hace meses, especialmente a raíz de la presencia de algas en gran parte del río Paraná. Agregó que la disminución significativa del nivel del agua provoca la migración de peces hacia otras zonas, lo que se traduce en una menor cantidad de recursos para los pescadores.

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También se ve afectada la navegabilidad, lo que impacta tanto en el sector turístico como en el comercial. Incluso, en los últimos tiempos, la situación comenzó a incidir en la disponibilidad de agua para el consumo en Ayolas.

Durante toda la temporada de verano, los barrios y compañías de Ayolas, incluso hasta ahora, sufren escasez de agua. Según explicó, esto se debe en gran medida a que la toma principal, ubicada sobre el brazo Aña Cua, ya no puede captar el líquido vital por la falta de caudal suficiente.

Ante este panorama, dijo que es necesario trabajar para revertir la situación. Lamentó que en la reunión reciente no se haya dado participación al sector pesquero ni a las autoridades locales.

Consideró que el trabajo conjunto es clave para recuperar el río sin afectar la producción de Yacyretá, pero garantizando un equilibrio sustentable con el medio ambiente.

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