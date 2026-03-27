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27 de marzo de 2026 - 16:29

Misas de Domingo de Ramos: iglesias y horarios en Paraguay

El Pindó es un elemento clave para los feligreses católicos durante el Domingo de Ramos. Son hojas de palma trenzadas y adornadas con flores, ruda y romero, que tras ser bendecidas durante la misa, se colocan en las casa como símbolo de protección y bendición para la familia y el hogar.
El Pindó es un elemento clave para los feligreses católicos durante el Domingo de Ramos. Son hojas de palma trenzadas y adornadas con flores, ruda y romero, que tras ser bendecidas durante la misa, se colocan en las casa como símbolo de protección y bendición para la familia y el hogar.Juan Pablo Pino

Parroquias y catedrales de los diecisiete departamentos ya tienen listos los horarios para la tradicional bendición de palmas y procesiones este domingo 29 de marzo. Las celebraciones litúrgicas, que marcan la entrada de Jesús en Jerusalén, darán inicio formal a la semana más importante del calendario cristiano en Paraguay.

Por ABC Color

La jornada estará marcada por actos de piedad popular, donde la bendición de ramos en plazas, cerros y explanadas precederá a las celebraciones eucarísticas en esta Semana Santa.

En las principales cabeceras departamentales, los obispos diocesanos encabezarán las procesiones, promoviendo un espacio de reflexión y recogimiento espiritual para la comunidad, que tras el periodo de cuaresma, se dispone a vivir el Triduo Pascual.

Además de las misas centrales, los templos han dispuesto diversos horarios matutinos y vespertinos para facilitar la participación de las familias. Se espera una gran afluencia de personas en los santuarios históricos, donde la tradición paraguaya se manifiesta con fuerza a través del piri y el romero, elementos centrales de una festividad que une la fe con la identidad cultural nacional.

Momento en que un sacerdote bendice las palmas en la misa del Domingo de Ramos.
Momento en que un sacerdote bendice las palmas en la misa del Domingo de Ramos.

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Horarios y Localidades

Asunción

  • Catedral Metropolitana de Asunción:
  • Bendición de Palmas: 06:30, 08:30, 10:45, 15:30 y 18:30.
  • Santa Misa: 07:00 (preside Mons. Pedro Collar), 09:00, 11:00, 16:00 y 19:00.

Caacupé

Basílica Santuario de Nuestra Señora de los Milagros:

  • 06:45: Procesión de entrada (explanada de la Basílica).
  • 07:00: Santa Misa y bendición de las palmas.
  • Otros horarios de misa (con bendición): 06:00, 09:00, 11:00, 15:00, 17:00 y 19:00.

Red de Conventos y Capillas (Hermanos Capuchinos)

  • San Pío (Surubi’i - Mariano Roque Alonso): Misas con bendición de palmas a las 08:00, 10:00, 11:30, 17:00 y 19:00.
  • San Pío (Trinidad - Asunción): Misas con bendición de palmas a las 06:00, 08:00, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00, 18:30 y 20:00.
  • San Leopoldo (Calle El Trabajador - Asunción): Misas con bendición de palmas a las 08:00, 10:00, 11:30, 17:00 y 19:00.
  • Santa María de los Ángeles (Pastoreo): Misas con bendición de palmas a las 08:00, 10:00 y 19:00.
  • Santas Llagas (CDE - Ciudad del Este): Misas con bendición de palmas a las 08:00, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 y 19:00.

Fuerte Olimpo

  • Catedral de Fuerte Olimpo: La actividad inicia a las 07:30 con la subida al cerro junto al obispo Gabriel Escobar.

Concepción

  • Catedral de Concepción (Mañana): Concentración en la Plaza de la Libertad a las 07:00; bendición de palmas a las 07:15 y misa a las 07:30.
  • Catedral de Concepción (Noche): Bendición de palmas en la explanada a las 19:00 y misa a las 19:15.

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San Juan Bautista, Misiones

  • Catedral de San Juan Bautista: Misas a las 08:00 hs y 19:00.
  • Parroquia Nuestra Señora de la Asunción: Misa a las 07:00.

Encarnación

  • Catedral Nuestra Señora de la Encarnación e Itacuá: Santo Rosario a las 09:00 hs. Bendición de ramos y misa a las 10:00.

Ciudad del Este

  • Catedral San Blas: Bendición de Palmas: 06:30, 08:30, 10:45, 15:30 y 18:30.
  • Santa Misa: 07:00 hs (preside Mons. Pedro Collar), 09:00, 11:00, 16:00 y 19:00.

Pilar

  • Capilla Ecuménica (Barrio Gral. Díaz): Misa y bendición a las 07:00.
  • Basílica / Otros lugares: Bendición a las 08:30 hs. Misas a las 09:00, 17:30 y 19:00.

Paraguarí

  • Catedral de Paraguarí: Bendición frente a la Capilla San Blas a las 07:30, procesión y posterior misa a las 08:00. No habrá misa de tarde.

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Pedro Juan Caballero

  • Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: Bendición en la Plaza Pedro J. Caballero a las 09:00 hs, procesión y misa solemne a las 10:00.
  • Otros horarios de misa: 06:30, 08:30, 17:30 y 19:00.