Misas de Domingo de Ramos: iglesias y horarios en Paraguay

La jornada estará marcada por actos de piedad popular, donde la bendición de ramos en plazas, cerros y explanadas precederá a las celebraciones eucarísticas en esta Semana Santa.

En las principales cabeceras departamentales, los obispos diocesanos encabezarán las procesiones, promoviendo un espacio de reflexión y recogimiento espiritual para la comunidad, que tras el periodo de cuaresma, se dispone a vivir el Triduo Pascual.

Además de las misas centrales, los templos han dispuesto diversos horarios matutinos y vespertinos para facilitar la participación de las familias. Se espera una gran afluencia de personas en los santuarios históricos, donde la tradición paraguaya se manifiesta con fuerza a través del piri y el romero, elementos centrales de una festividad que une la fe con la identidad cultural nacional.

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Horarios y Localidades

Asunción

Catedral Metropolitana de Asunción:

Bendición de Palmas: 06:30, 08:30, 10:45, 15:30 y 18:30.

Santa Misa: 07:00 (preside Mons. Pedro Collar), 09:00, 11:00, 16:00 y 19:00.

Caacupé

Basílica Santuario de Nuestra Señora de los Milagros:

06:45: Procesión de entrada (explanada de la Basílica).

07:00: Santa Misa y bendición de las palmas.

Otros horarios de misa (con bendición): 06:00, 09:00, 11:00, 15:00, 17:00 y 19:00.

Red de Conventos y Capillas (Hermanos Capuchinos)

San Pío (Surubi’i - Mariano Roque Alonso): Misas con bendición de palmas a las 08:00, 10:00, 11:30, 17:00 y 19:00.

San Pío (Trinidad - Asunción): Misas con bendición de palmas a las 06:00, 08:00, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00, 18:30 y 20:00.

San Leopoldo (Calle El Trabajador - Asunción): Misas con bendición de palmas a las 08:00, 10:00, 11:30, 17:00 y 19:00.

Santa María de los Ángeles (Pastoreo): Misas con bendición de palmas a las 08:00, 10:00 y 19:00.

Santas Llagas (CDE - Ciudad del Este): Misas con bendición de palmas a las 08:00, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 y 19:00.

Fuerte Olimpo

Catedral de Fuerte Olimpo: La actividad inicia a las 07:30 con la subida al cerro junto al obispo Gabriel Escobar.

Concepción

Catedral de Concepción (Mañana): Concentración en la Plaza de la Libertad a las 07:00; bendición de palmas a las 07:15 y misa a las 07:30.

Catedral de Concepción (Noche): Bendición de palmas en la explanada a las 19:00 y misa a las 19:15.

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San Juan Bautista, Misiones

Catedral de San Juan Bautista: Misas a las 08:00 hs y 19:00.

Parroquia Nuestra Señora de la Asunción: Misa a las 07:00.

Encarnación

Catedral Nuestra Señora de la Encarnación e Itacuá: Santo Rosario a las 09:00 hs. Bendición de ramos y misa a las 10:00.

Ciudad del Este

Catedral San Blas: Bendición de Palmas: 06:30, 08:30, 10:45, 15:30 y 18:30.

Santa Misa: 07:00 hs (preside Mons. Pedro Collar), 09:00, 11:00, 16:00 y 19:00.

Pilar

Capilla Ecuménica (Barrio Gral. Díaz): Misa y bendición a las 07:00.

Basílica / Otros lugares: Bendición a las 08:30 hs. Misas a las 09:00, 17:30 y 19:00.

Paraguarí

Catedral de Paraguarí: Bendición frente a la Capilla San Blas a las 07:30, procesión y posterior misa a las 08:00. No habrá misa de tarde.

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Pedro Juan Caballero