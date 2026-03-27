Padres denuncian represión policial durante protesta por kits escolares en Itauguá

Padres de alumnos de cinco escuelas de la ciudad de Itauguá denunciaron que fueron reprimidos y acorralados por efectivos de la Policía Nacional durante una manifestación en reclamo de kits escolares que realizaron esta tarde. Según relataron, los agentes rodearon a los manifestantes y los obligaron a permanecer sobre la vereda para evitar que salieran a la ruta.

Los afectados sostienen que incluso fueron advertidos de que serían “cachiporreados” si intentaban cerrar el tránsito vehicular, lo que generó momentos de tensión. A pesar de esta situación, algunos manifestantes realizaron corridas entre calles para intentar concretar la medida de fuerza.

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Padres apuntan al ministro de Educación

Los padres también apuntaron contra el ministro de Educación, Luis Ramírez, a quien responsabilizan por la falta de provisión de los kits escolares. “Señor ministro, usted garantizó la entrega de todos los kits. Nosotros cumplimos enviando a nuestros hijos a la escuela, pero usted no cumplió”, expresaron durante la protesta.

Las instituciones afectadas son la Escuela Virgen del Rosario, ubicada en el microcentro; la Escuela Básica Yukyrymí; la Escuela Tejedoras del Ñandutí de Mbokajaty Sur; la Escuela María Auxiliadora de Guasuvira; y la Escuela República de México.

De acuerdo con los denunciantes, alrededor de 2.000 estudiantes se encuentran perjudicados por la falta de kits escolares en la ciudad. Asimismo, cuestionaron el mecanismo de distribución del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), señalando que los útiles son entregados de manera fraccionada, lo que —según afirman— debilita la organización de las manifestaciones.