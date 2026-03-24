Itauguá: padres se manifiestan y se encadenan por la falta de kits escolares

Padres de alumnos de dos instituciones educativas de la ciudad de Itauguá se movilizaron este martes en reclamo de kits de útiles escolares. Los denunciantes manifestaron que la situación afecta el desarrollo de las clases y la economía de varias familias.

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En la escuela Tejedoras del Ñandutí, ubicada en la zona de Mbokajaty Sur, los padres realizaron una manifestación para exigir la provisión de los materiales. Indicaron que los estudiantes se ven obligados a utilizar cuadernos reciclados ante la falta de insumos básicos.

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Los manifestantes señalaron que en esta institución son 800 los alumnos matriculados y que solo algunos grados fueron beneficiados con la entrega de los kits escolares. En esta institución, las familias seguirán aguardando la distribución de los kits por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

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Por otro lado, en la escuela Señorita Laureana Vega, de la compañía Aldana Cañada, la medida fue más extrema. Muchos padres no enviaron a clases a sus hijos, y dos madres se encadenaron como forma de protesta, exigiendo una respuesta inmediata de las autoridades. En esta institución, 300 son los alumnos afectados.

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Mirtha Valdez, familiar de un alumno de la escuela Tejedoras del Ñandutí, dijo: “Vamos a continuar con todas las medidas, porque es el derecho de los alumnos que el MEC provea los útiles escolares”.

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Los denunciantes de ambas instituciones advirtieron que no levantarán las manifestaciones mientras el MEC concrete la entrega de los materiales comprometidos.

Ministro sigue minimizando reclamos

Mientras tanto, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, se excusó diciendo que son pocas las instituciones que están sin recibir los kits escolares. “De la totalidad de las instituciones a las que nosotros llegamos, habría un poco más de 40 instituciones que no recibieron los kits escolares“, dijo.

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El ministro incluso culpó a las instituciones educativas por no realizar el correcto conteo de alumnos en el Sistema de Registro Único del Estudiante (RUE).