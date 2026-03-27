Villa del Rosario: reparan local escolar dañado por un temporal

El temporal ocurrió el 16 de marzo y ocasionó el derrumbe del techo y parte de la pared de la sala de la dirección y de un aula de la Escuela Básica N° 1882 “Don Francisco Caballero Luraschi”, ubicada en la compañía Caacupe’i del distrito de Villa del Rosario, departamento de San Pedro.

La Municipalidad realizó una adjudicación por la vía de la excepción para el arreglo de la parte dañada y realizar mejoras complementarias, informaron los padres de familia.

El encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del municipio de Villa del Rosario, Alejandro García, mencionó que se está trabajando en la colocación de los pilares en ambos pasillos de la dirección y la sala de clases que quedaron literalmente destruidos durante el temporal.

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Explicó que, por la premura del caso, la Municipalidad hizo un llamado por vía de excepción para dar una rápida respuesta a los padres de familia y docentes de la escuela. Agregó que, para la ejecución de esta obra, fue contratada la empresa unipersonal del Arq. Arturo Velázquez, con un presupuesto aproximado de G. 52 millones provenientes del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae).

Terminación y entrega

García señaló que la empresa tiene un plazo máximo de 30 días para la entrega de las obras terminadas, debido a que la institución necesita que las instalaciones estén en condiciones.

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La Escuela Básica N° 1882 “Don Francisco Caballero Luraschi” funciona en los turnos mañana y tarde con 105 alumnos del nivel inicial al noveno grado, donde también funciona el bachillerato técnico en los mismos horarios.

La encargada de despacho de la escuela, profesora Optaciana Acosta de Moreira, expresó que la refacción está avanzando sin inconvenientes y esperan que termine en el tiempo establecido.