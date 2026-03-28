Viacrucis infantil convoca a vivir Semana Santa con fe

Maidana explicó que la iniciativa del viacrucis surgió desde la catequesis, con el objetivo de hacer partícipes a los niños de la comunidad. El programa incluyó la interpretación de los cuadros de las estaciones, permitiendo a los participantes representar los momentos más significativos de la pasión de Cristo.

Lea más: Falta de agua potable obliga a familias de Atinguy a surtirse de un estero

Los niños fueron los protagonistas

Los niños realizaron una destacada representación, utilizando vestimentas de época que ayudaron a recrear los últimos momentos de la vida terrena de Jesús. La puesta en escena acompañó simbólicamente su pasión y muerte, con el mensaje esperanzador de la resurrección.

El párroco indicó además que se aproxima la Semana Santa, considerada la semana mayor de la fe cristiana, que inicia con el Domingo de Ramos y continúa con el triduo pascual. Durante estos días se prevén varias celebraciones en las distintas capillas del distrito.

Finalmente, recordó que este tiempo litúrgico invita a acompañar a Jesús en su pasión y muerte, con la esperanza de una nueva vida lograda mediante su resurrección. También exhortó a cuidar y respetar la vida, evitando situaciones que puedan derivar en hechos trágicos durante estos días.

Lea más: Capturan yacaré overo en zona urbana de Ayolas