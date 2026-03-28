Nacionales
28 de marzo de 2026 - 01:56

Viacrucis infantil convoca a vivir Semana Santa con fe

Ayolas
Niños de Ayolas interpretaron el viacrucis en la antesala de la Semana Santa.Miguel Ángel Rodríguez

AYOLAS. Niños de la catequesis de la Capilla San José Mí formaron parte del rezo del viacrucis. La actividad se llevó adelante a partir de las 19:00 de este viernes en la antigua plaza San José Mí. El párroco Pedro Maidana invitó a practicar el bien común, señalando que debe ser una ocupación de todos los cristianos católicos que han recibido la gracia y el don de la fe. El sacerdote también instó a que la Semana Santa sea un tiempo de reflexión y de compartir con la familia, evitando los excesos en los vicios y el consumo de bebidas.

Por Miguel Ángel Rodríguez

Maidana explicó que la iniciativa del viacrucis surgió desde la catequesis, con el objetivo de hacer partícipes a los niños de la comunidad. El programa incluyó la interpretación de los cuadros de las estaciones, permitiendo a los participantes representar los momentos más significativos de la pasión de Cristo.

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Los niños fueron los protagonistas

Los niños realizaron una destacada representación, utilizando vestimentas de época que ayudaron a recrear los últimos momentos de la vida terrena de Jesús. La puesta en escena acompañó simbólicamente su pasión y muerte, con el mensaje esperanzador de la resurrección.

El párroco indicó además que se aproxima la Semana Santa, considerada la semana mayor de la fe cristiana, que inicia con el Domingo de Ramos y continúa con el triduo pascual. Durante estos días se prevén varias celebraciones en las distintas capillas del distrito.

Finalmente, recordó que este tiempo litúrgico invita a acompañar a Jesús en su pasión y muerte, con la esperanza de una nueva vida lograda mediante su resurrección. También exhortó a cuidar y respetar la vida, evitando situaciones que puedan derivar en hechos trágicos durante estos días.

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