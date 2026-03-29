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29 de marzo de 2026 - 13:54

A mitad de camino: vacunación contra el sarampión alcanza el 47% de su meta nacional

Una enfermera aplica una vacuna contra el sarampión a un niño.
Una enfermera aplica una vacuna contra el sarampión a un niño. Emilce Ramirez

A tres semanas de haber iniciado la Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión, el Ministerio de Salud reportó que más de 225.000 niños ya recibieron su dosis de protección. Sin embargo, preocupa la baja cobertura en las zonas con mayor densidad poblacional como Asunción y Central.

Por Nadia Cano

La Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión, impulsada por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), avanza a paso firme pero con desafíos localizados. A la fecha, el reporte oficial indica que 225.157 menores ya han sido inmunizados, lo que representa un 47% de avance respecto a la meta total de 476.628 niños previstos para todo el territorio paraguayo.

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La campaña, que arrancó el pasado 9 de marzo y tiene previsto culminar el 9 de mayo, busca blindar al país ante el riesgo de reintroducción del virus, tras registrarse brotes en la región y casos confirmados a finales del año pasado en departamentos como San Pedro y Central.

Asunción y Central bajo la lupa

A pesar del alentador promedio nacional, el mapa de inmunización muestra contrastes preocupantes. Según los datos del Vacunómetro del PAI, la capital del país, Asunción, y los departamentos de Central, Boquerón y Presidente Hayes se encuentran actualmente lejos de alcanzar el 50% de su población objetivo.

En Asunción, donde se concentran 30.955 menores de la meta nacional, el avance es más lento y apenas ha alcanzado el 31% del objetivo. En Central, donde la meta es la vacunación de 137.741 niños, la dosificación tan solo llegó el 33% del objetivo.

Vacuna hexavalente acelular o triple viral (SPR), contra el sarampión.
Vacuna hexavalente acelular o triple viral (SPR), contra el sarampión.

Las autoridades sanitarias instan a las familias de estas zonas a no postergar la visita a los centros de salud, recordando que el virus del sarampión es altamente contagioso y puede propagarse rápidamente en entornos urbanos.

¿Quiénes deben vacunarse y por qué?

La campaña está dirigida específicamente a niños y niñas de 1 a 5 años de edad, quienes deben recibir esta dosis adicional de la vacuna triple viral (SPR) incluso si ya tienen su esquema regular completo o si fueron vacunados en campañas anteriores.

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El sarampión no es una simple erupción; es una enfermedad grave que puede derivar en complicaciones como neumonía, encefalitis (inflamación del cerebro), ceguera e incluso la muerte. Al no existir un tratamiento específico para curarlo, la vacunación es la única herramienta efectiva para prevenirlo y mantener a Paraguay libre de la enfermedad.

¿Dónde acudir?

Las vacunas son gratuitas, seguras y eficaces. Están disponibles en:

  1. Todos los centros y puestos de salud del Ministerio de Salud.
  2. Hospitales Regionales y Distritales.
  3. Puestos móviles que recorren instituciones educativas y barrios estratégicos.

El PAI recuerda que “vacunar es un acto de amor y responsabilidad”. Se espera que, en las próximas semanas, la movilización se intensifique en las regiones rezagadas para llegar al 9 de mayo con la meta del 100% cumplida.