A mitad de camino: vacunación contra el sarampión alcanza el 47% de su meta nacional

La Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión, impulsada por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), avanza a paso firme pero con desafíos localizados. A la fecha, el reporte oficial indica que 225.157 menores ya han sido inmunizados, lo que representa un 47% de avance respecto a la meta total de 476.628 niños previstos para todo el territorio paraguayo.

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La campaña, que arrancó el pasado 9 de marzo y tiene previsto culminar el 9 de mayo, busca blindar al país ante el riesgo de reintroducción del virus, tras registrarse brotes en la región y casos confirmados a finales del año pasado en departamentos como San Pedro y Central.

Asunción y Central bajo la lupa

A pesar del alentador promedio nacional, el mapa de inmunización muestra contrastes preocupantes. Según los datos del Vacunómetro del PAI, la capital del país, Asunción, y los departamentos de Central, Boquerón y Presidente Hayes se encuentran actualmente lejos de alcanzar el 50% de su población objetivo.

En Asunción, donde se concentran 30.955 menores de la meta nacional, el avance es más lento y apenas ha alcanzado el 31% del objetivo. En Central, donde la meta es la vacunación de 137.741 niños, la dosificación tan solo llegó el 33% del objetivo.

Las autoridades sanitarias instan a las familias de estas zonas a no postergar la visita a los centros de salud, recordando que el virus del sarampión es altamente contagioso y puede propagarse rápidamente en entornos urbanos.

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¿Quiénes deben vacunarse y por qué?

La campaña está dirigida específicamente a niños y niñas de 1 a 5 años de edad, quienes deben recibir esta dosis adicional de la vacuna triple viral (SPR) incluso si ya tienen su esquema regular completo o si fueron vacunados en campañas anteriores.

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El sarampión no es una simple erupción; es una enfermedad grave que puede derivar en complicaciones como neumonía, encefalitis (inflamación del cerebro), ceguera e incluso la muerte. Al no existir un tratamiento específico para curarlo, la vacunación es la única herramienta efectiva para prevenirlo y mantener a Paraguay libre de la enfermedad.

¿Dónde acudir?

Las vacunas son gratuitas, seguras y eficaces. Están disponibles en:

Todos los centros y puestos de salud del Ministerio de Salud. Hospitales Regionales y Distritales. Puestos móviles que recorren instituciones educativas y barrios estratégicos.

El PAI recuerda que “vacunar es un acto de amor y responsabilidad”. Se espera que, en las próximas semanas, la movilización se intensifique en las regiones rezagadas para llegar al 9 de mayo con la meta del 100% cumplida.