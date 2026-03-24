Campaña de Vacunación de Invierno 2026: llegarán 1.5 millones de dosis antigripales

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS), a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), ajusta los detalles logísticos para el lanzamiento de la Campaña de Vacunación de Invierno 2026, que arrancará oficialmente en las primeras semanas de abril.

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Según explicó la licenciada Otilia Saucedo, responsable del Centro Nacional de Vacunas del PAI, los embarques de los biológicos comenzarán a arribar al país este fin de semana, para iniciar la distribución a nivel nacional.

Para este año, el Ministerio de Salud dispone de 1.500.000 dosis de vacunas antigripales, además de 30.000 vacunas contra el Neumococo.

Influenza y Neumococo: los pilares de la campaña

Además de las antigripales disponibles para la población en general; una de las novedades principales para este ciclo de inmunización es la posible ampliación del grupo objetivo para las vacunas antigripales adyuvantadas. “El año pasado estaban dirigidas a personas de 60 años en adelante; este año está planteado en los lineamientos técnicos, bajar ese rango a partir de los 50 años“, adelantó Saucedo, aclarando que están a la espera de la aprobación final de estos protocolos.

Asimismo, confirmó que la campaña de inmunización, así como la antigripal, incluirá la vacuna contra el Neumococo (Neumo 23) dirigida a adultos, con una partida inicial de dosis que estará disponible desde el lanzamiento. “Vacunas contra el Neumococo ya llegan en el transcurso de la semana y van a estar disponibles para el lanzamiento”, aseguró Saucedo.

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Covid-19: cambio de estrategia por baja adherencia

En cuanto a la inmunización contra el Covid-19, la licenciada afirmó que se ha decidido ajustar la estrategia. Tras un 2025 con cifras de vacunación muy bajas —donde solo 94.368 personas se aplicaron la dosis, de un total de 500.000 disponibles—, el enfoque de este año será la población de riesgo.

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“Visualizando poca adherencia de la población hacia las dosis contra el Covid-19, nos enfocaríamos este año en la población de riesgo, pero siempre abiertos a quien lo demande, a la población en general”, expresó Saucedo.

La vocera del PAI afirmó que están esperando el parecer del Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones (COTENAI) en relación a los criterios de riesgo. “Por eso es que estamos todavía un poco retrasados en lo que es Covid-19, pero una vez finalizado todos los lineamientos técnicos en relación a la población de riesgo, se va a estar anunciando oficialmente para qué población objetiva estaría dirigida a esta vacunación y cuándo iniciará”, explicó.

Consultada sobre la cantidad de dosis que estarán disponibles este año, Saucedo indicó que habrá una reducción significativa comparada con años anteriores, para evitar el vencimiento de biológicos. “Nosotros recibimos el año pasado 500.000 dosis, de las cuales hemos vacunado un porcentaje mínimo. Entonces los números estarían por la mitad de esa cantidad, estamos hablando aproximadamente de 300.000 dosis más o menos”, precisó.

¿Viales de 10 dosis?

La responsable del Centro Nacional de Vacunas del PAI detalló otro punto importante de las vacunas contra el Covid-19 que estarán disponibles este año en Paraguay. Indicó que se mantiene el contrato con Moderna, y que los dosis serán de la cepa actualizada.

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Sobre la presentación de los viales, Saucedo dijo que se aguarda que el laboratorio confirme cambios en la presentación, lo que podría retrasar levemente la llegada de estas dosis específicas en comparación con las de la influenza.

“Las vacunas anteriormente eran de 10 dosis y se descartaba al final de la jornada o dentro de un periodo de validez. Todo eso es importante para nosotros para hacer una adquisición equitativa y diligente para evitar las pérdidas”, puntualizó.

Lanzamiento oficial

La licenciada Saucedo indicó que el Ministerio de Salud realizará el anuncio oficial y brindará los lineamientos detallados de la Campaña de Vacunación de Invierno a inicios de la próxima semana.

“Estamos trabajando para que la campaña sea integral y la población pueda acceder a sus dosis de manera oportuna”, concluyó.