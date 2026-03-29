Capacitan a comunidades indígenas para producción y venta, pero reconocen la falta de un plan integral en Caaguazú

El conjunto de capacitaciones se está llevando a cabo en el distrito de Yhú, uno de los que registran la mayor concentración de comunidades nativas del departamento de Caaguazú. El objetivo es orientar a los nativos sobre cómo aprovechar sus capacidades artesanales y de producción, y comercializarlas en ferias organizadas en las zonas urbanas del departamento y en Asunción.

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Pese a esta iniciativa, las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reconocieron que actualmente no existe un proyecto integral exclusivo para la producción indígena en el departamento, aunque aseguran que se vienen realizando capacitaciones y acompañamientos técnicos para fomentar la autosustentabilidad.

La viceministra de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, Mariela Duarte, explicó que se están impulsando capacitaciones dirigidas a productores indígenas, con el objetivo de que puedan comercializar sus productos en ferias municipales, departamentales y en eventos que se desarrollan en Asunción.

En ese sentido, detalló que los cursos incluyen formación en mercadeo, presentación de productos y manejo económico, buscando mejorar las condiciones de venta tanto de artesanías como de productos agrícolas.

En cuanto al autoconsumo, señaló que se trabaja en agricultura familiar, abarcando todo el proceso, desde la producción en finca hasta la comercialización, con el acompañamiento de técnicos del área agropecuaria.

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Indicó además que este apoyo se canaliza a través de los centros de desarrollo agropecuario instalados en cada departamento, desde donde profesionales brindan asistencia directa a las comunidades indígenas.

Sin embargo, reconoció que en Caaguazú persisten dificultades, donde incluso se observa a integrantes de comunidades indígenas en situación de calle, lo que evidencia falencias estructurales en el sistema de apoyo.

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Ante esta situación, manifestó que se está trabajando de forma articulada con el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), con el objetivo de llegar a los territorios y paliar esta problemática.

Finalmente, admitió que no existe un proyecto plenamente enfocado en la producción indígena, aunque aseguró que las instituciones se encuentran en proceso de elaboración de iniciativas más específicas para el sector.