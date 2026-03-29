Católicos inician la Semana Santa con la recordación de la entrada de Jesús a Jerusalén

El Domingo de Ramos es festivo y al mismo tiempo triste. Conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, un hecho que habría ocurrido por la mañana, pero paradójicamente, por la tarde se decidía su condena, según los relatos bíblicos. También se lo designa como el “domingo de los contrastes”.

El un acontecimiento que convoca a muchos fieles a los templos, donde llevan las palmas para ser bendecidas, mientras se aclama al Hijo de Dios como el “Hosanna bendito el que viene en nombre del Señor”.

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Este pasaje bíblico se representa durante una procesión que comienza fuera del templo. En el sitio indicado se inicia la misa y se lee el pasaje bíblico que recuerda la entrada de Jesús a la Ciudad Santa. Y luego se ingresa al templo, mientras el sacerdote asperja con agua bendita a los fieles y los ramos que portan.

Durante la misa también se proclamará el evangelio que se refiere a la pasión de Cristo, como una introducción a los días claves en que Jesús sufrió los martirios hasta su muerte y resurrección.

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El Domingo de Ramos tiene una gran particularidad. Es un acontecimiento festivo, porque según los relatos bíblicos, los habitantes de Jerusalén cuando se enteraron de que Jesús iba a ir a la ciudad, salieron en masa para aclamarlo”. Los niños en tanto, agitaban sus ramos y lanzaban flores al paso de Jesús montado sobre un burrito.

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En el interior, el Domingo de Ramos, es una fiesta total y generalmente los templos están repletos de fieles. En las misas de este día se acostumbra participar en familia y cada cual lleva su pindó en el que reluce la forma en que se tejen sus hojas. Se las adornan además con flores y ruda.

Venta de pindó

La recordación de la entrada de Jesús a Jerusalén no solo es aprovechada para renovar la fe. Los vendedores también la consideran como un día clave para mejorar sus ingresos con la venta de las palmas.

La ganancia permite aliviar la economía familiar y al mismo tiempo tener un poco más de ingreso para preparar la chipa el Miércoles Santo y el karu guasu del Jueves Santo.

En todos los mercados capitalinos y en las esquinas de la avenidas transitadas hubo ayer mucha oferta. Los ramos se ofrecían desde 5.000 guaraníes. Los más grandes y con más adornos costaban 20.000 guaraníes, incluso 50.000 guaraníes.

En la Catedral Metropolitana, los actos comenzarán hoy a las 10:45 con la bendición de palmas seguida de misa. El acto será presidido por el arzobispo de Asunción, cardenal Adalberto Martínez.