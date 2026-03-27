Semana Santa: esperan a 150.000 pasajeros en Estación de Buses de Asunción

Hoy, viernes, arrancó oficialmente el operativo de Semana Santa en la Estación de Buses de Asunción (EBA). La terminal se prepara para recibir a una multitud de viajeros que se desplazarán al interior del país para estas fechas religiosas. Aunque el movimiento inicial es moderado, las autoridades ya han activado todos los protocolos de atención.

Se estima que más de 150.000 personas pasarán por las instalaciones durante los próximos días de festividad religiosa. Esta cifra se basa en los antecedentes de años anteriores, que muestran una alta demanda constante.

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La directora de la estación, Lourdes Ucedo, señaló que el flujo de personas aumentará este fin de semana. No obstante, se prevé que el Lunes Santo sea el día con la mayor concurrencia de viajeros.

Para resguardar a los usuarios, se ha reforzado significativamente la presencia de la Policía Nacional. Agentes del Grupo Lince también patrullan la zona para ofrecer una mayor cobertura de seguridad integral. El objetivo principal es garantizar que cada pasajero tenga una experiencia de viaje segura, explicó Ucedo.

Prevención de abuso de precios

La directora de la terminal señaló que desde la fecha, funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) redoblaron su presencia para fiscalizar los precios de los pasajes, ante la eventualidad de abusos por parte de las empresas.

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Los pasajes al interior están fijados por decreto presidencial y no deben sufrir ningún tipo de aumento, recordó. Instó a la ciudadanía a no pagar montos excesivos bajo ninguna circunstancia y denunciar en caso de constatar precios abusivos.

Recordó que funcionarios de la Dinatran están disponibles para recibir estas denuncias o inquietudes sobre cobros indebidos de pasajes. Los usuarios pueden acercarse directamente a los puestos de control instalados dentro de la misma estación. Además, el tarifario oficial de precios se encuentra publicado para consulta en el portal web de la institución.

Infraestructura

En cuanto a la infraestructura, una deuda pendiente desde hace años en la EBA, Ucedo aseguró que se está llevando a cabo un intenso trabajo de mantenimiento en todo el predio. Las tareas de limpieza se concentran tanto en los alrededores como en el interior de la estación. El foco principal está puesto en el mantenimiento constante de los salones y sanitarios.

Remarcó que la institución opera las 24 horas, los 365 días del año, para atender la demanda. Sin embargo, por pedido del intendente Luis Bello (ANR-cartista), se han redoblado los esfuerzos durante este operativo especial. Todo el personal administrativo y operativo trabaja arduamente para ofrecer las mejores comodidades posibles, dijo.

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Como un atractivo adicional, a partir del lunes y martes se ofrecerán diversos espectáculos artísticos y culturales. Estas actividades buscan que la espera de los pasajeros sea mucho más amena y placentera para todos. Es una tradición de la estación brindar este tipo de momentos a los viajeros en días de Semana Santa.

La directora resaltó que aún se espera la resolución de la Dinatran para la liberación de horarios de salida de buses, que habitualmente se emite entre el lunes y martes de la Semana Santa. Una vez autorizada, las empresas podrán partir apenas completen su capacidad de pasajeros sin horarios fijos.